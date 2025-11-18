HABER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Ankara'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Ankara'ya geleceğini duyurdu.

ZİYARETİN TARİHİ 19 KASIM

Duran, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 19 Kasım 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ankara’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, stratejik ortağımız Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konuların yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına dair güncel gelişmeler ile İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir" dedi.

18 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
