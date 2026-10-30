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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Ekim 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy
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