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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna’nın Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Rusya ile 30 günlük ateşkese hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.

"RUSYA KABUL EDERSE..."

Bu adımın bugün Kiev'de düzenlenen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda koordine edildiğini belirten Sybiha, "Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEFIBRF

Görüşmelerin ardından katılımcılar, konuyu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna'yı 30 günlük ateşkes ilan etmeye çağırdı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev'e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna ateşkes
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