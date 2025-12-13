Ukrayna duyurdu: "16 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladık"

Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca yoğun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Sırskiy şunları ifade etti:

"Bazı günlerde çatışma sayısı 300'e ulaşıyor. Bu, savaşın başlangıcından bu yana en yüksek rakam. Ama Ukrayna ordusu saldırıları geri püskürtüyor ve Kremlin'in planlarını bozuyor, aktif savunma taktiklerinden vazgeçmiyor ve bunları etkili bir şekilde yapıyor."

Rusya'nın yaklaşık 710 bin askerle Ukrayna'ya saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sırskiy, kasımda bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini vurguladı.

Sırskiy, "Ama Rus propagandasının, Rus birliklerinin ilerleme hızı hakkındaki açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Hatta bazı önemli bölgelerde kendi aktif operasyonlarımızı yürütüyoruz ve yerleşim yerlerini düşmandan kurtarıyoruz." ifadesini kullandı.

Donetsk bölgesinin Pokrovsk ve Mirnograd cephe hattında Rus ordusuna yönelik aktif karşı saldırı yürüttüklerini belirten Sırskiy, Pokrovsk'ta, son birkaç hafta içinde şehrin kuzey kesiminde yaklaşık 16 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına almayı başardıklarını bildirdi.

Sırskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde yeni birimlerin oluşturulması yönündeki çalışmaları da sürdürdüklerini ifade ederek, "Yıl sonuna kadar Ukrayna Ordusu Siber Kuvvetler Komutanlığı'nın kurulmasını tamamlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA AÇIKLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 5 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmişti.

Son bir haftada Ukrayna'da 7 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kenti, Zaporijya bölgesinde Zelenıy Gay, Dobropolye ve Çervonoye yerleşim birimleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde de Krasnoarmeysk (Pokrovsk) kenti ile Bezımyanoye ve Klinovoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Ukrayna tarafı ise Rus ordusunun Pokrovsk'u ele geçirdiğine yönelik açıklamayı yalanlayarak şehirde çatışmaların sürdüğünü kaydetmişti.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır