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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırski, görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapatiy'nin, Oleksandr Sırskiy'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak atanmasına karar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırski, görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, ordunun üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiğini söyledi. Görüşmede, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılması planlanan bazı değişiklikleri ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, Oleksandr Sırski'nin yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mykhailo Drapati'nin atanmasına karar verdiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırski, görevden alındı 1

Zelenskiy, savaşın başında başkent Kiev'in savunmasında, daha sonra Harkiv bölgesinde yürütülen karşı saldırıda ve Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılarda Sırski'nin etkili rol oynadığını aktaran Zelenskiy, hizmetleri nedeniyle Sırski'ye teşekkür ederek, “Yarın tüm bu kararları resmileştireceğiz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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