Ukrayna: İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi konusunda uyarıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirterek, "İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna: İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi konusunda uyarıyoruz

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin, İsrail'in Hayfa kentine ulaştığını kaydetti.

Bakan Sybiha, "Ukrayna-İsrail arasındaki dostane ilişkiler, her iki ülkeye de fayda sağlayacak potansiyele sahip ve Rusya'nın Ukrayna'dan çalınan tahıllarla yaptığı yasa dışı ticaret, bu ilişkileri baltalamamalıdır." ifadesini kullandı.

Daha önce de benzer durumun yaşandığını ve o dönemde de Ukrayna'nın talebine, İsrail tarafından uygun yanıt verilmemesini anlamanın "zor" olduğunu belirten Sybiha, şöyle devam etti:

"Hayfa'ya bir başka geminin daha ulaşmasının ardından İsrail'i çalıntı tahılı kabul etmemesi ve ilişkilerimize zarar vermemesi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Bu bağlamda, protesto notamızı iletmek ve uygun önlemler alınmasını talep etmek üzere yarın sabah İsrail'in Kiev Büyükelçisi'ni (Michael Brodsky) Dışişleri Bakanlığına resmen çağırdık."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

