HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık." ifadesini kullanan Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunun, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık"

Zelenskiy, Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı. Savaşın sona erdirilmesine yönelik yapılan çalışmaları görüştüklerini aktaran Zelenskiy, cephedeki son gelişmeler hakkında Trump'a bilgi verdiğini belirtti.

Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirme niyetinin ciddiyetini göstermesi gerektiğini savundu.

Trump'ın, savaşın sona erdirilmesine ve ateşkesin sağlanmasına destek vermek istediğini kaydeden Zelenskiy, "Daha sonraki temaslar konusunda mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

2025-04-27T080535Z_1354571654_RC2T3DAFMZJ6_RTRMADP_3_USA-TRUMP-100-DAYS-FOREIGN-POLICY

Zelenskiy başka bir açıklamasında, Ukrayna Parlamentosu'nun, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasının onaylanmasını da değerlendirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı." ifadesini kullandı.

ABD-UKRAYNA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının 1 Mayıs'ta imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını: "Trump Gazze'de ateşkesi duyurabilir"İsrail basını: "Trump Gazze'de ateşkesi duyurabilir"
ABD ile İsrail arasında kriz! "Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı"ABD ile İsrail arasında kriz! "Trump, Netanyahu ile teması kesme kararı aldı"

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Donald Trump Vladimir Zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İddia edilmişti! CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi

İddia edilmişti! CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.