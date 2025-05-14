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Ukrayna lideri Zelenskiy'den müzakerelere şartlı 'evet': "Gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak..."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Türkiye'de yapılacak müzakerelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmek istediğini anımsatan Podolyak, "Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz." diye konuştu.

Ukrayna lideri Zelenskiy'den müzakerelere şartlı 'evet': "Gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak..."

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmemesi durumunda müzakerelerin devlet liderleri düzeyinde yapılmayacağını söyledi.

Podolyak, Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına yaptığı konuşmada, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini değerlendirdi.

"PUTİN YOKSA KESİNLİKLE MÜZAKERELER DE OLMAZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, Türkiye'de yapılacak müzakerelerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmek istediğini anımsatan Podolyak, "Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz." diye konuştu.

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Podolyak, Putin'in Türkiye'ye gelmemesi durumunda, Ukrayna heyetinin müzakerelere katılması konusunda sadece Zelenskiy'nin karar vereceğine dikkati çekerek, "Ama o zaman, kesinlikle (müzakereler) başkanlık düzeyinde olmayacak." ifadesini kullandı.

"YALNIZCA PUTİN'LE GÖRÜŞÜRÜM"

Zelenskiy'nin söz konusu müzakereler kapsamında Rusya tarafından sadece Putin ile görüşebileceğini dile getiren Podolyak, "Yani gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak o zaman Putin'in orada olması gerekiyor." dedi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenski
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