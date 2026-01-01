HABER

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Rus ordusu 200'den fazla İHA ile saldırı düzenledi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 31 Aralık gecesi ülkesine 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Müttefiklerine de seslenen Zelenskiy, "Hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım" dedi.

Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

MÜTTEFİK ÜLKELERE SESLENDİ

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

