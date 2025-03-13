Ukrayna meselesine yeni karar! Rusya çizgisini çekti: "ABD'den bilgi aldıktan sonra..."

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını kaydeden Peskov, ABD'nin Ukrayna ile Cidde'de yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aktarmaya başladığını belirtti.

Peskov, "Amerikalı müzakereciler bugün Moskova'ya geliyor. Rus tarafına bazı bilgiler aktarıldı. Bilgi aktarımı devrede. Basın üzerinden değil, ikili temaslarda detaylı bilgi aldıktan sonra pozisyonumuzu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TALEPLER ABD'YE İLETİDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, topraklarından vazgeçmeyeceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Ukrayna'da ilhak ettikleri toprakların Rusya'ya ait olduğunu söyleyerek "Kırım, Sivastopol, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Rusya'nın bölgeleri. Onlar anayasamızda yer alıyor. Bu, bir gerçek." diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne dair müzakerelerin henüz başlamadığına dikkati çeken Peskov, bundan önce tarafların pozisyonlarına dair kamuoyuna açık açıklamaların yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna anlaşması için ABD'ye taleplerini ilettiği yönündeki iddiaları yorumsuz bıraktı.

'YASA DIŞI' AÇIKLAMASI

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara değinen Peskov, söz konusu yaptırımların yasa dışı olduğunu ve kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Rus toprağı Kursk bölgesinin de en kısa zamanda Ukraynalı birliklerinden arındırılacağını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gün içinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile başkent Moskova'da görüşeceği ve uluslararası telefon görüşmesi yapacağı bilgisini paylaştı.

(AA)