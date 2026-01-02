HABER

Ukrayna'nın Herson'daki İHA saldırısında ölü 28'e yükseldi

Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yeni yıl kutlamalarının yapıldığı bir otel ve kafeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna ordusunun 1 Ocak'ta Ukrayna güneyindeki Herson'da yeni yılın kutlandığı bir otel ve kafeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında can kaybının yükseldiği açıkladı. Rusya tarafından atanan Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo açıklamasında, olayda yaralanan bazı kişilerin kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybettiğini ve böylece saldırıdaki toplam ölü sayısının 28'e yükseldiğini bildirdi. Saldo, "Saldırı anında olay yerinde 100'den fazla kişi vardı, 60'dan fazla kişi bu saldırıdan etkilendi" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI KASITLI OLARAK YAKTILAR"

Saldo dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu gece düşman, sivillerin yeni yılı karşıladığı yere insansız hava araçlarıyla (İHA) kasıtlı bir saldırı düzenledi. 3 İHA, Karadeniz kıyısındaki bir kafe ve otele saldırdı. İHA'lardan biri yanıcı karışım taşıyordu. Kievli militanlar yazın aynı karışımlarla tarlalarımızı yakmıştı. Şimdi ise insanları kasıtlı olarak yaktılar. Zelenskiy'nin sözlerine göre ulaşmak istediği barış işte böyle görünüyor" demişti.

02 Ocak 2026
02 Ocak 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
