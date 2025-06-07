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Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna Rusya'dan misilleme! Kiev endişeli: 'Asıl misilleme henüz gelmedi'

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı düzenlediği saldırı bölgedeki gerilimi artırmıştı. Kremlin'in bu saldırıya nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, Rusya neredeyse Ukrayna'nın tamamını hedef aldı. Saldırıda 5 kişi ölürken, 80 kişi de yaralandı. Ancak bu saldırının Rusya'nın planladığı büyük saldırı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ukraynalı vatandaşlar "Belki de asıl misilleme henüz gelmedi" diyerek tedirginliklerini bildirdi. Öte yandan Rus uzmanlardan 'nükleer saldırı' çağrıları da geldi.

Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı' operasyonuna Rusya'dan misilleme! Kiev endişeli: 'Asıl misilleme henüz gelmedi'
Melih Kadir Yılmaz

Geçen günlerde Ukrayna 'Örümcek Ağı' operasyonuyla Rusya'nın içine tırlarla sızmış ve Rusya'nın önemli savaş uçaklarını hedef almıştı. Rusya, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği ani saldırıdan birkaç gün sonra ülkenin başkenti ve diğer bölgelerine benzeri görülmemiş büyüklükte bir insansız hava aracı ve füze saldırısı başlattı.

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UKRAYNA'NIN NEREDEYSE TAMAMI HEDEF ALINDI

Ukraynalı yetkililer saldırının ardından beş kişinin öldüğünü 80 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırılar başkent Kiev ve kuzeydeki Çernigiv kentinin yanı sıra kuzeybatıdaki Lutsk ve Ternopil kentlerini hedef aldı. Moskova'nın, Ukrayna'nın "neredeyse tamamını" hedef aldığı aktarıldı.

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ZELENSKİY: SAVAŞIN EN BÜYÜK BOMBARDIMANLARINDAN BİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın gece boyunca 400’den fazla İHA ve 40 füze kullandığını belirterek, saldırının savaşın en büyük bombardımanlarından biri olduğunu söyledi.

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RUSYA: 'KİEV'İN TERÖR EYLEMLERİNE YANIT'

Öte yandan Rusya, saldırıların 'Kiev rejimin terör eylemlerine' yanıt olduğu belirtti. Saldırıda askeri tesislerin hedef aldığı aktarıldı.

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"UKRAYNALILAR PUTİN'E SEBEP VERDİ"

Saldırı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın Rusya'ya düzenlediği son saldırılara karşılık verileceği yönündeki uyarısının ardından gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ise cuma gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukraynalılar, Putin’e dün gece içeri girip onları bombalaması için bir sebep verdi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca saldırının, Rusya'nın belirttiği büyük misilleme olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kiev’in operasyonunun Kremlin’e yaşattığı utancın ardından, Kremlin yanlısı uzmanlardan sert, hatta nükleer bir karşılık verilmesi yönünde peş peşe çağrılar yükseldi.

"BELKİ DE ASIL MİSİLLEME HENÜZ GELMEDİ"

Ukraynalılar, Kiev'in başarılı operasyonunun haberleriyle cesaretlenmiş olsalar da, birçoğu Rusya'nın nasıl karşılık vereceği konusunda tedirgin. Ukraynalı bir kadın, saldırıların ardından CNN International'a konuştu. Olha isimli genç kadın, Rusya’dan gelen bu sözde “misillemenin”, savaşın diğer gecelerinden pek farkı olmadığını söyledi. Kiev'de yaşayan genç kadın, “Belki bu misillemeydi, ama belki de asıl misilleme henüz gelmedi. Her iki durumda da bu, ne düşmana ne de ülkemize yönelik tutumumuzu değiştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

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UKRAYNA OPERASYONA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın “Örümcek Ağı” operasyonundan zarar görmeyen uçaklarının büyük kısmını konuşlandırdığı iki Rus hava üssüne gece yarısı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Kremlin'i hazırlıksız yakalayan operasyonun, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlemek ve sivilleri öldürmek için kullandığı uçakları hedef aldığı vurgulandı. Rusya'nın cuma günü gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Moskova'nın imha edilen uçaklarının intikamını bir kez daha "Ukrayna'daki sivillere saldırarak" aldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna saldırı
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