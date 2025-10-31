HABER

Ukrayna'nın Tomahawk füzesi talebine Pentagon onay verdi, gözler Trump'a çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i iki hafta önce Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Washington'daki görüşmenin ana maddesi ise Tomahawk füzeleri olmuştu. Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek nitelikte olduğu söylenen Tomahawk füzeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Pentagon, Pentagon, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi için onay verdi. Nihai karar için gözler Trump'a çevrildi.

Mustafa Fidan

Ukrayna'nın ABD'den istediği Tomahawk füzeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasdında yapılan son görüşmede gündeme gelen Tomahawk füzeleriyle ilgili Pentagon'dan Beyaz Saray'a 'ABD stoklarını olumsuz etkilemeyeceği' yönünde bildirim yapıldı.

PENTAGON UKRAYNA'YA TOMAHAWK SATIŞI İÇİN ONAY VERDŞİ GÖZLER TRUMP'TA

Bu gelişmenin ardından, Ukrayna'nın istediği Tomehawk füzelerinin gönderilmesi için ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un onay verdiği bilgisi aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek potansiyelde olduğu dile getirilen Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya satışı için gözler Trump'a çevrildi. Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığı bilgiye göre nihai kararı ABD Başkanı Donald Trump verecek.

YAPILAN SON TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEMİ TOMEHAWK OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında 17 Ekim'de Beyaz Saray'da yapılan görüşmede, Tomahawk füzeleri konusu görüşmenin ana maddesi olmjuştu.

TRUMP: "MUHTEMELEN SAVAŞ BU FÜZELERE GEREK KALMADAN BİTECEK"

Zelenski toplantıda ABD'den istedikleri Tomahawk füzelerini dile getirmiş, bunun üzerine Trump "Tomahawklardan bahsedeceğiz. Biz bu füzelere ihtiyaç kalınmamasını tercih ederiz. Muhtemelen savaş bu füzelere gerek kalmadan bitecek" diye konuşmuştu.

Trump, Ukrayna'nın Tomahawk talebine karşılık şunları söylemişti;

"Tomahawklar çok tehlikeli, inanılmaz silahlar. Bu büyük meseledir. Biz ülkemizi korumak için gereken şeyleri vermek istemiyoruz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz."

UKRAYNA’NIN TOMAHAWK SEYİR FÜZESİ TALEBİ: SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞİR Mİ?

Anadolu Ajansı'nın derlediği haberde, Ukrayna'nın Tomahawk füzesi edinmesinin Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştireceği vurgulandı. Ukrayna, işgalin başından bu yana müttefiklerinden sürekli olarak daha uzun menzilli ve etkili silahlar talep etmektedir. Savaşın başından bu yana birbiri ardına Javelin tanksavar füzeleri, Leopard 2 ve M1 Abrams ana muharebe tankları, ATACMS taktik balistik füzeleri, Storm Shadow ve Taurus havadan atılan seyir füzeleri ve F-16 savaş uçakları gibi sistem ve platformlar, savaşın seyrini değiştirme ve Rusya’nın savaşma kabiliyetini azaltma imkanı sağlayacakları argümanları ile gündeme gelmiştir. Bu sistem ve araçların temini Ukrayna ordusuna savaş alanında önemli kabiliyetler kazandırmış ve belirgin avantajlar sunmuştur, ancak üç yıldan fazla bir sürenin sonunda makro seviyede savaşın seyrinde belirgin bir kırılma yaşanmamıştır. Tomahawk füzelerinin transferinin de böyle bir etki yaratacağı kuşkuludur.

Bununla birlikte Ukrayna’nın Tomahawk ısrarının, Rusya’nın uzun menzilli saldırılarına karşı misilleme ve caydırıcılık kabiliyeti kazanmak; cephe gerisindeki ikmal, komuta ve ekonomik hedefleri vurup savaşın seyrini değiştirmek; iç politikada moral yükseltmek ve Batı’dan süregelen destek mesajını güçlendirmek şeklinde üç ana sebebi olduğunu iddia etmek mümkündür.

31 Ekim 2025
31 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...




