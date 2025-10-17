Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..."

Washington-Kiev cephesi yeniden hareketlendi. Trump, Beyaz Saray'da Zelesnkiy'i ağırlıyor. Görüşme öncesi Zelenskiy'den görüşme detaylarına ilişkin açıklama gelirken, iki liderin görüşme sonrası açıklama yapacağı öğrenildi. İşte detaylar!

ZELESNKIY'NİN DİKKAT ÇEKEN KIYAFET TERCİHİ!

Trump ile Zelenskiy arasında geçtiğimiz aylarda gerçekleşen görüşme dünyanın gündemine oturmuştu. Ve Trump ve yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'nin kıyafetiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

Zelenskiy'nin bu görüşmeye takım elbise giyerek geldiği görüldü.

Trump, Zelesnkiy'nin takım giymesinin ardından Zelesnkiy'e, "çok tarz olmuş, çok beğendim." dediği duyuldu.

ZELESNKIY: "EK HAVA SAVUNMA TEDARİĞİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Zelenskiy yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz"

'TOMAHAWK'I DUYAR DUYMAZ DİYALOG İSTEDİLER'

Zelenskiy açıklamasının devamında, "Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" dedi.

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.