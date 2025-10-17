HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..."

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Washington'daki görüşmenin ana maddesi ise Tomahawk füzeleri... Zelenskiy'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, Ukrayna cephesi ABD'den ek hava savunma sistemleri ve Tomahawk füzeleri talep edecek. Ayrıca geçtiğimiz aylardaki gergin görüşme Trump-Zelesnkiy görüşmesinin ardından bu görüşmede Zelenskiy'nin kıyafeti dikkat çekti.

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..."
Doğukan Akbayır

Washington-Kiev cephesi yeniden hareketlendi. Trump, Beyaz Saray'da Zelesnkiy'i ağırlıyor. Görüşme öncesi Zelenskiy'den görüşme detaylarına ilişkin açıklama gelirken, iki liderin görüşme sonrası açıklama yapacağı öğrenildi. İşte detaylar!

Beyaz Saray da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..." 1

ZELESNKIY'NİN DİKKAT ÇEKEN KIYAFET TERCİHİ!

Trump ile Zelenskiy arasında geçtiğimiz aylarda gerçekleşen görüşme dünyanın gündemine oturmuştu. Ve Trump ve yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'nin kıyafetiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

Zelenskiy'nin bu görüşmeye takım elbise giyerek geldiği görüldü.

Trump, Zelesnkiy'nin takım giymesinin ardından Zelesnkiy'e, "çok tarz olmuş, çok beğendim." dediği duyuldu.

Beyaz Saray da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..." 2

ZELESNKIY: "EK HAVA SAVUNMA TEDARİĞİNİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Zelenskiy yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Savunma şirketlerinin temsilcileriyle, yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek güçlü silahların üreticileriyle toplantılar yapacağım. Özellikle, ek hava savunma sistemlerinin ek tedarikini görüşeceğiz. Ayrıca Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de bir araya geleceğim. Rusya enerji sektörümüze karşı terör estirirken ve her gün saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz"

Beyaz Saray da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..." 3

'TOMAHAWK'I DUYAR DUYMAZ DİYALOG İSTEDİLER'

Zelenskiy açıklamasının devamında, "Orta Doğu'da başarıya ulaşan terör ve savaşın engellenmesi ivmesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Putin, diğer teröristlerden daha cesur değildir. Güç ve adalet dili, kaçınılmaz olarak Rusya'ya karşı da işe yarayacaktır. Moskova'nın Tomahawk füzelerini duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz" dedi.

Beyaz Saray da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Dikkat çeken kıyafet detayı: "Çok tarz olmuş, beğendim..." 4

Barış ve garanti edilen güvenlikten başka bir alternatif olmaması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "İnsanları Rus saldırılarından mümkün olan en kısa sürede korumak çok önemli. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtıAyağından vurdu, kaskı ve silahı düşürüp kaçtı
Ankara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildiAnkara'da 1 ton 200 kilo bozuk et ve tavuk ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray putin zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.