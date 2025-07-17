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Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başbakanlık görevine aday gösteridiği Yulia Svyrydenko’nun parlamentodan onay aldığı bildirildi.

Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından başbakanlık görevine aday gösterilen Yulia Svyrydenko, parlamentonun onayını alarak resmen görevine başladı. Muhalefet milletvekili Oleksiy Honcharenko, 450 koltuklu parlamentoda Svyrydenko için 262 milletvekillinin oy verdiğini belirtti.

2020 yılından itibaren başbakanlık görevini yürüten Denis Şmigal’ın yerini alan 39 yaşındaki Svyrydenko, Kasım 2021'den bu yana başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı olarak görev yapıyordu. Svyrydenko ABD ile Ukrayna arasında mayıs ayında, değerli madenlere ilişkin yapılan müzakerelerde ülkesi adına anlaşmayı imzalayan isimdi. Svyrydenko, siyaset öncesi özel sektör ve kamuda çeşitli görevlerde bulundu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başkan Ukrayna devlet
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