Ukrayna: Rus ordusu 72 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine 72 İHA fırlattığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 44 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada ise Rusların dün başkent Kiev'e yaptığı hava saldırısının ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kentin Sviyatoşinskiy ilçesine yönelik gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısının 28'e çıktığı kaydedilen açıklamada, "2, 6 ve 17 yaşlarında 3 çocuk olmak üzere 28 kişi hayatını kaybetti. 16'sı çocuk 159 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enkaz alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

KİEV'DE YAS GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler anısına bugünü yas günü ilan ettiklerini duyurdu.

Kentteki bayrakların yarıya indirileceğini kaydeden Kliçko, "1 Ağustos'ta kentteki her türlü eğlence etkinliği yasaklandı." ifadesini kullandı.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT 60 İHA'YI VURDUK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.30'dan bugün 04.10'a kadar 60 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Belgorod, Rostov, Krasnodar, Voronej, Lipetsk, Tula bölgeleri ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır