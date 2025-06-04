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Ukrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! "Kesinlikle terör eylemidir" diyen Putin'den dikkat çeken 'ateşkes' açıklaması: Şüphe duyuyorum"

Ukrayna ordusu geçen günlerde tırlarla Rusya'ya sızmış ve tırlardan kalkan dronlarla Rusya'nın nükleer taşıyabilen uçaklarını vurmuştu. Saldırıda yaklaşık olarak 40 uçak hasar alırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamada bulundu. Putin, "Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılar kesinlikle bir terör eylemidir" dedi. Putin ayrıca, "Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rusya'yı dronlarla vurmuştu! "Kesinlikle terör eylemidir" diyen Putin'den dikkat çeken 'ateşkes' açıklaması: Şüphe duyuyorum"
Melih Kadir Yılmaz

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş hala devam ediyor. Dünya, iki ülke arasında yapılan görüşmelerden ateşkes beklerken, bölgedeki gerilim geçen günlerde yine artmıştı. İstanbul'da yapılan görüşme önce Ukrayna, Rusya'ya tırlarla sızdı.

PUTİN SALDIRIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Bu tırlardan kalkan dronlar ise Rusya'nın nükleer taşıyabilen yaklaşık 40 uçağını hedef aldı. Bu saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez konuştu.

"KESİNLİKLE BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Saldırıyı 'Terör eylemi' olarak nitelendiren Putin, "Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılar kesinlikle bir terör eylemidir. İstanbul'daki görüşmelerden önce sivillere karşı yapılan saldırılar görüşmeleri bozmak içindi" ifadelerini kullandı.

PUTİN, ATEŞKESE KAPILARI KAPADI: "TERÖR ÜZERİNE BAHİS OYNAYANLAR İLE KİM MÜZAKERE EDER?"

Putin ayrıca son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve yapılması ve ateşkes sağlanması konusunda şüphe duyduğunu açıkladı. Putin, "Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi bir terör örgütüne dönüşüyor. Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. Terör üzerine bahis oynayanlar ile kim müzakere eder? İstanbul'daki görüşme öncesi sivillere yönelik sabotaj saldırıları yapıldı" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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