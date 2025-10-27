Ukrayna: Şimdilik en az 10 Patriot hava savunma sistemine ihtiyacımız var

Sybiha, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından Tsahkna ile ortak basın toplantısını düzenleyen Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Sybiha, bu saldırıları önlemek için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Sybiha, farklı tipten hava savunma sisteminin müttefik ülkelerden satın alınarak Ukrayna'ya getirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bir gazetecinin Patriot hava savunma sistemlerinin tedarik süreciyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sybiha, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik ihtiyaç duyduğumuz en az 10 (Patriot) sistem için talebimiz var. Sadece bunlar değil, başka sistemler de var. Şu anda müttefiklerimizle birlikte, bu yılın sonuna kadar farklı hava savunma sistemlerinin teslimatını hızlandırmak için aktif olarak çalışıyoruz."

ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programının da bu süreç için faydalı olabileceğinin altını çizen Sybiha, öte yandan uzun menzilli silahların üretilmesi yönünde yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

STEVE WİTKOFF'A UKRAYNA'YI ZİYARET DAVETİ

Sybiha, konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u Ukrayna'ya davet ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ukrayna tarafı, Amerikalı yetkilileri, Ukrayna'yı ziyaret etmeye davet etti. Sayın Wittkoff'a da böyle bir davet gönderildi. Amerikalı dostlarımızı Ukrayna'da ağırlamaktan her zaman mutluluk duyarız."

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketini onayladığını anımsatan Sybiha, Estonya'nın bu sürece katkı sağladığını ifade etti. Sybiha, "Bugün, bir sonraki 20. pakete dahil edilebilecek belirli unsurları (Tsahkna ile) görüştük." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Sybiha, Estonya'nın, "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansına" ev sahipliği yapması konusunda Tsahkna ile bir memorandum imzaladıklarını sözlerine ekledi.Kaynak: AABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır