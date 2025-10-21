HABER

Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup, 'Kevser' ismini aldı.

Bodrum Müftülüğü'ne başvurarak kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirten Ukrayna uyrukyu Khrystyna, için ihtida töreni düzenlendi. Törende, Bodrum Müftüsü Fetullah Uydaş, İslam dininin temel esasları, inanç sistemi, ibadetler ve ahlaki değerler hakkında bilgilendirme yaptı. Müftü Uydaş'ın konuşmasının ardından Khrystyna, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda Müftü Uydaş, Müslüman olan Kevser'e ihtida belgesini verip, birlikte Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve çeşitli dini yayınlardan oluşan bir hediye paketi takdim etti. Uydaş, Kevser'i tebrik ederek İslam dininin sevgi, hoşgörü ve barış dini olduğunu vurguladı. (DHA)

Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup Kevser ismini aldı 1Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup Kevser ismini aldı 2

Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup Kevser ismini aldı 3Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

