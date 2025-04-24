Ukrayna'ya kanlı saldırı! Ölü ve yaralı sayısı artıyor, çarpıcı iddia: Ruslar ilk defa kullandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KUZEY KORE İDDİASI

Zelenskiy, Rusya'nın saldırısının ardından Kiev'de enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, "İlk bilgilere göre Ruslar Kuzey Kore'de üretilen bir balistik füze kullandılar. Özel servislerimiz tüm ayrıntıları doğruluyor. Bu füzenin Kuzey Kore'de üretildiği bilgisi doğrulanırsa, bu Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ittifakın suç niteliği taşıdığının bir başka kanıtı olacaktır. Birlikte insanları öldürüyor ve hayatları mahvediyorlar. Rusya sürekli olarak bu tür silahlar kullanıyor. Buna karşılık Kuzey Kore de silahlarını gerçek savaş şartlarında daha ölümcül hale getirme fırsatı elde etti" dedi.

CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ, YARALI SAYISI 100'Ü AŞTI

Dünyadaki hiçbir ülkenin bu tür tehditler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ue yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının ise 100'ü aştığını ifade etti.

Saldırıların sona ermesi için Rusya üzerinde gerçek bir baskı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik çabalar sürerken bile Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu da Putin'in korkmadığı anlamına geliyor. Saldırılar tam ve koşulsuz olarak durdurulmalı ve Rusya da bunu kabul etmelidir. Bu savaş adil bir şekilde sona erdirilmelidir. Halkımızın güvenliğini gerçekten garanti altına almak için hava savunmamızı güçlendirmeliyiz" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır