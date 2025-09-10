HABER

Ukraynalı çocuk sırtından böyle bıçaklanmış

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçtiğimiz 22 Ağustos 2025 tarihinde kendisinden sigara ve para isteyen bir şahıs tarafından bıçaklanan Ukraynalı 15 yaşındaki I.F.’nin bıçaklanma anı ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde I.F.’nin sırtından bıçaklanma anı yer alıyor.

Ukraynalı çocuk sırtından böyle bıçaklanmış

Olay, 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda yerleşik olarak yaşayan 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta oturduğu sırada yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara, ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca 3 kişilik grup bu kez çocukların cep telefonlarını istedi. Parktan çıkmak isteyen çocukların peşine düşen şüpheli şahıslardan birisi, I.F.'yi sırtından bıçaklamıştı. Yaralı çocuk, kaçarak bir restoranın mutfağına sığınmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan I.F., ağır yaralı olarak ADÜ Hastanesi'ne sevk edilmiş, yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu tespit edilen çocuk yoğun bakıma alınmıştı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kaçan 3 şüpheli yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bıçaklanma anı ortaya çıktı

Ukraynalı 15 yaşındaki I.F.'nin bıçaklanma anı ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocuğun sırtından bıçaklanması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

