UlaşımPark Avrupa’da 4 yıldızla tescillendi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan UlaşımPark, dikkat çeken bir başarıya imza attı.

UlaşımPark, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) dokuz ana kriter üzerine kurduğu Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak 4 yıldız almaya hak kazandı.

TOPLU TAŞIMADA ÖRNEK KURUMSAL YÖNETİM

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark ilgilileri katılım sağladı.

Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe kalite ve kurumsal yönetim konusunda örnek gösterilerek, 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine sahip olan UlaşımPark; EFQM tarafından uygun görülen 4 yıldızı ile başarısını ortaya koydu.

ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

UlaşımPark yetkilileri, kurumların yönetim anlayışını, süreç olgunluğunu, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve toplum için ürettiği değeri uluslararası ölçekte değerlendiren prestijli bir sistem olan EFQM’dan elde edilen bu başarının yalnızca kurumsal bir sonuç değil, aynı zamanda vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesine verilen önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Değerlendirme sürecine katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna aynı kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.