Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Roblox ve Discord açıklaması! "Açılabilir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması Discord'un açıklmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'DEKİ UÇAK KAZASI

"Tam tarihini hatırlamıyorum da bu uçak kazaları Japonya’daki bir acil kurtarma uçağının piste girmesinde olan bir kazayla üst üste çok geldi. Uçak kazaları çok fazla dünya kamuoyunun gündemine girdi. Gerekli araştırmaları yapılarak bunun niçin olduğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacaktır. Ama olmasını umduğumuz bir kere hava trafik kontrollerinin kulenin bir uçağı yaklaşma ve iniş izni vermesi o hava sahasının temiz olması demektir. Oradaki başka bir hava aracının hareket ediyor olmaması gerekir. Uçağı görüyor musun yeterli bir anons mu. Helikopterin oradan derhal uzaklaştırılması gerekir çünkü uçağın hareket kabiliyeti çok fazla değildir. Uçağın yaklaştığı koridorda bir helikopterin ya da başka bir hava aracının olmaması gerekiyordu. Oraya niye girdi ve niye uzaklaştırılmadı, kesinlikle burada bir hata var. Bu hatanın ne kadarı kimde onu yapılacak olan detaylı araştırmalar ortaya koyacak. Şu ana kadar çok şükür bu anlamda gerek Türkiye kamuoyunda gerek gerekse dünya kamuoyunda tartışılacak bir problemimiz olmadı. Ama buraları mutlaka denetlememiz ve mutlaka da gerekli eğitimleri yaptırmamız gerekir ki bunu yaptırıyoruz.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELİYOR MU?

Dünyada bu konuda çok fazla uygulamalar var. En gelişmiş ülkesinden diğer ülkelerine kadar refleks şudur, bir birey yani doğuşundan hangi yaşa gelinceye kadar karşısına çıkacak olayları daha objektif bir şekilde anlayabilir sorgulayabilir bu hangi yaştır. Mesela baktığınız da evlenme yaşı 18'dir, ehliyet alma yaşı 17'dir gibi belli yaş bariyerleri koyduk. O zaman burada çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif kriterlere göre verebilmelerini sağlayacak bir ergenliğe bir yaşa gelmiş olmaları gerekir. 16 yaşının altındaki gençlerimiz çocuklarımız sosyal medyaya girmesinler istiyoruz. Niye gerçekten oradan çok fazla faydalanacakları şeyler yoktur. Hele hele Türkiye’de yakın geçmişimizle yaşanması bazı olaylar da bunu niye olması gerektiği noktasında bize bazı işaretler veriyor. İnşallah 2025 yılı içerisinde belli bir düzenlemeleri yapma ile ilgili bir çalışmamız gayretimiz var.

Roblox ve Discord'un yeniden açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu platformlar çocuklar için güvenli değil, kapalı kalmalı. Eğer içerikler faydalıysa, yeniden açılmaları mantıklı olabilir. Bu platformlar sadece oyun amaçlı kullanılmalı, sosyal medya kısıtlamaları yeterli. Çocukların sosyal medya kullanımı tamamen kısıtlanmalı.

'ROBLOX VE DİSCORD AÇILABİLİR'

(Discord ve Roblox) Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."