Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak"

Türkiye 5G'ye geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulunarak, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak"
Enes Çırtlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G’ye geçişini resmen ilan edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G’ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 2

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak, 23 Şubat 1994’te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 3

5G DÖNEMİ RESMEN BAŞLIYOR

Uraloğlu, 31 Mart’ta (yarın) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G’ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, “1 Nisan 2026’da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 4

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı. Uraloğlu, “Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak.” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 5

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "1 Nisan 2026 da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak" 6

