Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu: 'Ulaşılamaz denilene ulaşmak' anlayışıyla eser siyaseti yürüttük"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2026 yılı bütçesini sundu. Ulaştırma hizmetlerinde Türkiye’nin geleceğini ve hizmet siyasetinin yönünü paylaşan Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2002’den bu yana ulaştırma ve haberleşmede büyük yatırımları hayata geçirdik, milletimizin takdirini kazandık. Milletimizin duasını, devletimizin gücünü arkamıza alarak ‘yapılamaz denileni yapmak, ulaşılamaz denilene ulaşmak’ anlayışıyla eser siyaseti yürüttük. Yaptığımız her yol, her köprü, her ray hattı; milletimizin gücünü, devletimizin kararlılığını yansıtıyor. Bu inançla emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Türkiye’nin her tarafına ulaşan güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Türkiye genelinde 2 bin 3 şantiyemizde 103 bini aşkın çalışanımızla gece gündüz demeden çalışmaktayız. Toplamda 235 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nın ise sadece bugünün değil, 2053 hedeflerinin yol haritası olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, bu planla tüm ulaşım modlarını bir bütün olarak ele aldıklarını söyledi. Uraloğlu, verimliliği, çevreyi ve güvenliği merkeze alan bir sistem kurduklarını dile getirdi.

Uraloğlu, Bakanlık vizyonunun ise Türkiye Yüzyılı’nda insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yatırımlarımız; üretim maliyetlerini düşürmekte, istihdamı artırmakta ve seyahat süresini azaltmaktadır. Bölgesel kalkınmayı destekleyen bu projeler, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltmaktadır. Son 23 yılda ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımlar, yılda ortalama 1 milyonu aşkın kişiye istihdam etkisi oluşturmaktadır. Yatırım programında 870 ana proje kapsamında toplam 2 bin 171 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 5,2 trilyon liradır.”

“2026 YILI BÜTÇESİNDE DEMİRYOLU YATIRIMLARININ PAYI YÜZDE 53, KARAYOLUNUN YÜZDE 39’DUR”

2025 yılında yatırımlar için toplam 488 milyar lira ödenek ayrıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “2026 yılı bütçesinde demiryolu yatırımlarının payı yüzde 53, karayolunun yüzde 39’dur. Bu denge, demiryolunun yolcu ve yük taşımacılığındaki payını artırma hedefimizin yansımasıdır.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de yük ve yolcu taşımalarının yüzde 91’inin karayoluyla yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, demiryolunun payını artırmanın enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik açısından öncelikleri olduğunu da vurguladı.

“ORTA KORİDOR, ASYA’DAN AVRUPA’YA UZANAN EN KISA VE GÜVENLİ TİCARET YOLUDUR”

Türkiye’nin; kıtaları buluşturan stratejik bir noktada yer aldığını da anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 55 trilyon doları aşan ekonomiye sahip 67 ülkeye erişim sağlanabilmektedir. Orta Koridor, Asya’dan Avrupa’ya uzanan en kısa ve güvenli ticaret yoludur. Denizyoluyla 45 güne kadar süren taşımalar, Türkiye üzerinden demiryoluyla 18 günde tamamlanmaktadır. Orta Koridor üzerinden demiryolu ile Çin’den gelen yükleri, Marmaray üzerinden Avrupa’ya ulaştırıyoruz.”

“KALKINMA YOLU, ÜLKEMİZE 50 MİLYAR DOLAR ÜRETİM VE 63 BİN İSTİHDAM KATKISI SAĞLAYACAK”

Orta Koridor demiryolu ağının, Kars-Iğdır-Dilucu hattının tamamlanmasıyla iki farklı kapıdan Türkiye’ye bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, “Koridora limanlarımızı ve lojistik merkezlerimizi entegre ediyoruz. Basra Körfezi’nden Avrupa’ya uzanan Kalkınma Yolu’nun Türkiye kesimi, karayolu ve demiryoluyla kıtalar arası ticaretin omurgasını oluşturuyor. 24 milyar dolarlık yatırımla ülkemize 50 milyar dolar üretim ve 63 bin istihdam katkısı sağlayacak.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun da 80 ülkenin katılımıyla Türkiye’nin küresel ulaştırmadaki liderliğini bir kez daha ortaya koyduğunu hatırlattı. Uraloğlu, 18 ülke ile yapılan görüşmelerle 12 mutabakat imzalandığını, Türkiye’yi bölgesel ulaştırma diplomasisinin merkezi hâline getirdiğini anlattı.

“SADECE MARMARAY’LA 62 MİLYON TON EMİSYONU ENGELLEDİK”

Bakan Uraloğlu, sunumunda ulaştırma yatırımlarını yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle de ele alındığını belirterek “Toplam emisyonumuzu ve projelerimizin sağladığı emisyon azaltımını hesaplıyoruz. Sadece Marmaray’la 62 milyon ton emisyonu engelledik. Net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu ulaştırma vizyonumuzla, yeşil dönüşüme öncülük ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“ELEKTRİKLİ ARAÇTA 321 BİNİ, ŞARJ SOKET SAYISINDA 35 BİNİ AŞARAK ALTYAPI GELİŞİMİMİZİ HIZLANDIRDIK”

Sorumluluk alanlarında bisiklet yolları yapımını sürdürdüklerini, son 23 yılda 97 milyon fidan diktiklerini belirten Uraloğlu, amaçlarının gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu ifade etti. Güneş enerji santralleri, ekolojik köprüler ve asfalt geri dönüşüm tesisleriyle karbon ayak izini azalttıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Elektrikli araçta 321 bini, şarj soket sayısında 35 bini aşarak altyapı gelişimimizi hızlandırdık. Uluslararası karbon akreditasyonlu 50 havalimanımızda TOGG ile ‘Follow Me’ hizmetlerini çevreci araçlar ile sağlıyoruz. Yeşil Liman Sertifikası ve dekarbonizasyon projeleriyle denizcilik alanında da çevreci dönüşümü destekliyoruz.”

“ULAŞAN VE ERİŞEN TÜRKİYE 2053’ YARIŞMAMIZDA ÖĞRENCİLERİMİZE 10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDÜL VEREREK, YENİLİKÇİ PROJELERİN ÖNÜNÜ AÇTIK”

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Akademik Dergisi ile, akademik çalışmaları desteklediklerini ve disiplinlerarası araştırmaları yaygınlaştırarak literatüre kazandırılmasını sağladıklarını da belirterek gelecek nesiller için kalıcı bir bilgi hazinesi oluşturduklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Bakanlık olarak gençlerimizle omuz omuza çalışmaya da büyük önem veriyoruz. U-FEST ile gençlerimizi ulaştırma ve haberleşme teknolojileriyle buluşturuyoruz. Bilim üreten kurumlarımızla Türkiye’nin geleceğini birlikte inşa ediyor, gençlerimizin fikirlerini destekliyoruz. ‘Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053’ yarışmamızda öğrencilerimize 10 milyon liranın üzerinde ödül vererek, yenilikçi projelerin önünü açtık.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, erişilebilir ulaşım anlayışıyla Turuncu Masa Hizmetlerini havalimanları ve garlarda yaygınlaştırarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi. Uraloğlu, “2025 Aile Yılı’nda da faaliyet alanlarımızda ailelerin yaşam kalitelerini destekleyen uygulamalara önem verdik.” dedi.

“DEPREMDEN HASAR GÖREN KISIMLARIN ONARIMI İÇİN TÜM ULAŞIM SEKTÖRLERİNDE YAKLAŞIK 98 MİLYAR LİRALIK BÜYÜK BİR SEFERBERLİK YÜRÜTÜYORUZ”

Afetlere dirençli ulaştırma altyapısını geliştirmenin ise yalnızca yatırım değil bir milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Uraloğlu, “6 Şubat depremlerinin ardından ulaştırma altyapımızın dirençliliği bir kez daha kanıtlanmıştır: Depremden etkilenen illerimizdeki 9 bin 176 kilometrelik karayolu ağının yüzde 98’i hasar görmemiştir. Hasar gören kısımların onarımı içinse tüm ulaşım sektörlerinde yaklaşık 98 milyar liralık büyük bir seferberlik yürütüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Demiryolu hatlarında da çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Uraloğlu, depremden etkilenen bölgede, toplam 274 kilometrelik demiryolu hattındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, bu hatların tren trafiğine açıldığını kaydederek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Malatya-Gölbaşı-Narlı kesimindeki elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir. Deprem bölgesindeki hastanelerimizin bağlantı yollarını tamamlayarak hem sağlık hizmetlerine erişimi hem de lojistiği güçlendirdik. Asrın felaketinin ardından, ulaşım ve iletişim altyapımızı hızla yeniden işler hale getirdik. Kara, demir ve havayollarımızda onarımları tamamlayarak afet bölgesinde ulaşımı kesintisiz hale getirdik. Giresun’dan İskenderun’a kıyı bölgelerimizi afete dayanıklı yapılar ile güçlendiriyoruz.”

“2 BİN 251 KİLOMETRE HIZLI TREN AĞINI İNŞA EDEREK ÜLKEMİZİ HIZLI TRENLERLE TANIŞTIRDIK”

Uraloğlu, ulaştırma ve altyapı yatırımlarıyla bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının güçlü ve rekabetçi Türkiye’sini de adım adım inşa ettiklerini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin mirası demiryolu ağımızın tamamını elden geçirdik. Ülkemizdeki mevcut demiryolu ağının 7 bin 274 kilometresini elektrikli ve 8 bin 46 kilometresini sinyalli hale getirerek modernize ettik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağını inşa ederek ülkemizi hızlı trenlerle tanıştırdık.” şeklinde konuştu.

2053 hedefleri doğrultusunda, mevcut demiryolu koridorlarını geliştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “4 bin 158 Kilometrelik hatta yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2028’de demiryolu ağımızın 17 bin 287 kilometreye ulaşmasını hedefliyoruz.” dedi.

HIZLI TREN HATLARI NÜFUSUN YÜZDE 51’İNE HİZMET EDİYOR

Hızlı tren hatlarıyla nüfusun yüzde 51’ini hızlı tren konforuyla buluşturduklarını da belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

“534 kilometrelik Ankara-Eskişehir-İstanbul hattında bugüne kadar 62 milyon yolcu taşındı. 411 kilometrelik Ankara-Konya-Karaman hattında 24 milyonun üzerinde yolcu taşındı. Ankara-Sivas hattı, doğu-batı aksında yeni bir dönemi başlattı. Açılışından bu yana yaklaşık 3 milyon yolcu seyahat etti. İstanbul-Konya hattında 12,4 milyon, Konya-Karaman hattında 1,9 milyon yolcu taşındı.”

“MARMARAY 12 YILDA 1,4 MİLYAR YOLCU TAŞIYARAK KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖRNEK BİR ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM OLMUŞTUR”

Marmaray’ın, Asya ve Avrupa arasında 76,6 kilometrelik kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “12 yılda 1,4 milyar yolcu taşıyarak küresel ölçekte örnek bir şehir içi raylı sistem olmuştur. Başkentray ile Ankara içi ulaşımda günlük 69 bin yolcu kapasitesine ulaştık. 2018’den bu yana yaklaşık 128 milyon vatandaşımız bu hizmetten faydalandı.” dedi.

“KENTİÇİ RAYLI SİSTEM AĞININ %42’SİNİ HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK”

Bakan Uraloğlu, İzmir’de günde 225 seferle hizmet veren İZBAN’ın, bugüne kadar 1,1 milyar yolcu taşıyarak kent içi ulaşımın belkemiği haline geldiğini de kaydetti. Uraloğlu, Gaziantep’in ilk banliyö hattı Gaziray’ın ise 25,5 kilometrelik uzunluğuyla bölgesel taşımacılıkta büyük bir kolaylık sağladığını vurgulayarak açılışından bu yana 8 milyon yolcunun seyahat ettiğini de belirtti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İstanbul’da; Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, Bakırköy-Kirazlı Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı, Ankara’da AKM-Gar–Kızılay metro Hattı, Kocaeli’de Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Kayseri’de Anafartalar Tramvay Hattı ve Bursa’da Emek-YHT-Şehir Hastanesi Hattı projelerimizi tamamlayarak ülkemizin kentiçi raylı sistem ağının %42’sini halkımızın hizmetine sunduk.”

“2028 YILINA KADAR DOĞRUDAN HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 11’DEN 27’YE ÇIKARTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Devam eden yatırımlarla da demiryolu ağını geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “2028 yılına kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11’den 27’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Hattında; Polatlı Afyon arasını 2027’de tüm hattı 2028’de tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattını 2027’de bitireceğiz inşallah.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattında Osmaneli-Bursa arasını 2026’da Bandırma-Bursa arasını 2028’de hizmete alacaklarını ifade etti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattında, Çerkezköy-Kapıkule arasını 2026 yılı içinde Çerkezköy-Halkalı arasını ise 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Yapımı devam eden Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı ve Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin birinci etabı olan Kırıkkale-Delice-Çorum kesiminin 2028 yılı sonuna kadar bitirilmesini hedefledik.”

Demiryolu sektöründe devam eden diğer önemli projelerden Zengezur Yolu bağlantısını sağlayacak 224 kilometrelik Türkiye kesimi olan Kars-Iğdır- Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı işine başladıklarını da belirterek “Divriği-Kars-Hudut Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu işine ise yakında başlıyoruz. Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile Asya ve Avrupa arasında yüksek kapasiteli yolcu ve yük taşımacılığı sağlayacağız. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanlarını birbirine bağlayarak iki önemli ulaşım merkezini tek bir koridor hâline getiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Finansman çalışmaları devam eden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesinin ise 344 kilometre uzunluğunda olduğunu ve trenlerin saatte 350 kilometre hıza ulaşacağını belirtti.” Bu hatla iki şehir arasındaki seyahat süresi 80 dakikaya inecektir.” bilgisini paylaştı.

Karadeniz’in doğusunu batısına bağlayacak Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı’nın proje çalışmalarına başladıklarını, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı ile kuzey-güney koridorunda yolcu ve yük talebi karşılanacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “501 kilometrelik Gaziantep–Şanlıurfa-Mardin-Nusaybin-Ovaköy hattını Kalkınma Yolu’na entegre ediyoruz. Malatya’yı hızlı tren ağına bağlayacak, 224 kilometrelik Sivas–Çetinkaya–Malatya ve 155 kilometrelik Narlı-Malatya hatlarını planladık.” diye konuştu.

“BUGÜN 12 LOJİSTİK MERKEZİMİZ FAALİYETTEDİR; TOPLAM 25 MERKEZE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Demiryolu taşımacılığında özel sektörün payını da hızla artırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2018’den 2025’e kadar serbestleşme oranını iki kattan fazla yükselterek sektöre rekabet ve verimlilik kazandırdık. Ülkemizde demiryolu ağımızın başta sanayi bölgeleri ve limanlar ile bağlantılarının sağlandığı iltisak hatlarının yapımına ve planlamalarına 12. Kalkınma Planı hedeflerimiz doğrultusunda devam etmekteyiz.”

Uraloğlu ayrıca, yapımı devam eden 7,1 kilometrelik Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Bölgesi iltisak hattında, 30 kilometrelik Çukurova Bölgesi iltisak hattında, 65 kilometrelik Adapazarı Karasu demiryolu hattında ve 25 kilometrelik Dörtyol–Hassa Tüneli ve Demiryolu Projesinde çalışmalara başlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Bugün 12 lojistik merkezimiz faaliyettedir; toplam 25 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerle sanayi, liman ve serbest bölgeler arasında demiryolu taşımacılığını entegre ediyoruz.” diye konuştu.

“2025 YIL SONUNA KADAR 10 ADET MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN VE 8 ADET MİLLİ BANLİYÖ TREN SETİNİ HİZMETE ALACAĞIZ”

TÜRASAŞ tesislerini de modernize ederek yerli ve millî tren seti üretimini artırdıklarını, yeni nesil elektrikli ve hibrit trenlerle demiryolu teknolojisinde dışa bağımlılığı azalttıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Hızlı tren fabrikamızı 2026 Eylül ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Milli Elektrikli Tren ve milli banliyö tren setlerimizin seri üretimine başladık. 2025 yıl sonuna kadar 10 adet milli elektrikli tren ve 8 adet milli banliyö tren setini hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.

“122 KİLOMETRELİK YENİ RAYLI SİSTEM HATTIMIZIN YAPIMI DEVAM EDİYOR”

Bugün Türkiye’de mevcut bin 36 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 434 kilometresinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “122 kilometrelik yeni raylı sistem hattımızın yapımı devam ediyor. Ayrıca 297 kilometre uzunluğunda yeni hat planlama aşamasındadır; böylece kentlerimizi modern toplu taşımayla buluşturacağız. Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın ikinci etabını 2026 ilk çeyreğinde hizmete açarak, İstanbul’un kuzeyinde hava, kara ve raylı sistem entegrasyonunu güçlendiriyoruz.” diye konuştu.

Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nın inşaat çalışmalarına da devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başkentray’ın devamı niteliğindeki Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu ile Ankara’nın sanayi bölgelerine demiryolu bağlantısı sağlıyoruz. Konyaray’ı 2027’de, Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nı ise 2028 sonunda tamamlayacağız. 2026 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz Konya Şehir Hastanesi-Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı ile şehir merkezini üniversite ve sağlık kampüslerine bağlıyoruz. Samsun’da Kılıçdede-Şehir Hastanesi–Kamu Kampüsü hattıyla kuzey-güney ulaşımını güçlendireceğiz. İstanbul’da Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Hattıyla eğitim, konut ve spor alanlarını birbirine bağlayacağız. Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı ile Sakarya’da şehir merkezi ile şehrin odak noktaları arasında çevreci ve hızlı ulaşım sağlayacağız.”

Esenboğa Havalimanı’na kesintisiz erişim için Kızılay merkezinden geçen raylı sistem güzergâhını revize ettiklerini de söyleyen Bakan Uraloğlu, “Trabzon Raylı Sistem Hattının ilk etabını Akyazı-Havalimanı arasında 16,2 km olarak hayata geçireceğiz. Sabiha Gökçen-Kurtköy Metro Hattı’nın projesini tamamladık.” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilecek Bursa Üniversitesi-Görükle Uzatma Hattı ile kentin eğitim ve konut bölgelerini raylı sistem ağına bağlayacaklarını da belirtti.

BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 30 BİN KİLOMETREYE YAKLAŞTI

Karayollarında 2003’te 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağının 29 bin 947 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “30 bin kilometrelik dev eşiğe yalnızca bir adım kaldığını büyük bir gururla ifade ediyorum. Yıl sonuna kadar 30 bin kilometreyi aşacağız inşallah. Son 21 yılda araç sahipliği ve karayolu kullanımı yaklaşık 3 katına çıkmıştır. Bugün köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye, Tünel uzunluğumuzu 833 kilometreye ulaştırdık.” diye konuştu.

Trafik güvenliğinde önemli ilerleme kaydettiklerini de belirten Bakan Uraloğlu, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 oranında azalttıklarını da belirtti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile karayolu yolcu taşımacılığını anlık izliyor, kayıt altına alıyoruz. Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik Akıllı Ulaşım Sistemleri Test Koridoru kuruyor, araçların birbirleriyle ve yol altyapısıyla haberleştiği bu modeli Antalya-Kemer ve Antalya-Sandıklı koridorlarına da yaygınlaştırıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezlerimizle yollarımızı anlık izleyip yönetiyoruz.”

“2003’TEN BU YANA 510 TARİHİ KÖPRÜYÜ RESTORE ETTİK”

Sayısı 6,9 milyona ulaşan motosiklet kullanıcılarının güvenliği için motorcu dostu bariyer sistemlerini yaygınlaştırdıklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, “2003’ten bu yana 510 tarihi köprüyü restore ettik; bu yıl 11 köprümüzü daha ayağa kaldırarak kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında otoyol ağımızı genişleterek 3 bin 796 kilometreye çıkardık. 2028 sonunda 4 bin 330 kilometreye ulaşmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“KUZEY MARMARA OTOYOLU NAKKAŞ- BAŞAKŞEHİR KESİMİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakan Uraloğlu, Marmara Bölgesinin nüfusun yüzde 31’ine ve milli gelirin yüzde 45’ine ev sahipliği yaptığını dile getirerek “Bu nedenle bölgedeki otoyol ringini sadece ulaşım değil, olası afet durumlarında hızlı müdahale ve güvenli tahliye altyapısı olarak da görüyoruz. 2027 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş- Başakşehir kesiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Sarıyer-Kilyos Tüneli ile bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltacaklarını Boğaz çevresindeki alternatif ulaşım akslarını güçlendireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “2028’de Çanakkale Otoyolu’nun Kınalı-Malkara kesimini bitirerek, Marmara Bölgesi’nin batısında güçlü bir ring oluşturuyoruz. Çeşmeli-Kızkalesi otoyolumuzun yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yine Akdeniz’de Antalya-Alanya Otoyolu, 122 kilometrelik yapısıyla bölgeyi doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşıma kavuşturacak.” dedi.

“ÜLKEMİZ, 2024 YILINDA 231 MİLYON YOLCUYLA AVRUPA’DA 3. DÜNYA’DA 7. SIRADA TAMAMLAMIŞTIR”

Uraloğlu, İskenderun-Topboğazı Otoyolu projesinin, Hatay’daki ulaşım sürelerini önemli ölçüde kısaltacağını ve alternatif ulaşım imkanı sunacağını kaydederek “Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Orta Anadolu’yu Karadeniz’e ve Doğu’ya bağlayan yeni bir ulaşım koridoru olacak.” şeklinde konuştu.

Havayolu yatırımlarıyla Türkiye’yi küresel bir uçuş merkezi haline getirdiklerini de dile getirerek “Havalimanı sayımız bugün 58’e çıktı; 175 ülkeyle anlaşmamız bulunuyor. Ülkemiz, 2024 yılında 231 milyon yolcuyla Avrupa’da 3. Dünya’da 7. sırada tamamlamıştır. İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya, Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalaman Havalimanları, Avrupa ve dünya sıralamalarında elde ettikleri başarılarla ülkemizin havacılık altyapısındaki güçlü konumunu gözler önüne sermiştir. 58 Havalimanı sayımızı yapım çalışmaları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla 60’a çıkaracağız inşallah.” dedi.

2003’te 60 olan dış hat uçuş noktasını yüzde 492 artırarak 2025 yılında 355’e çıkardıklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“17 Nisan 2025’te İstanbul Havalimanı’nda başlattığımız üçlü bağımsız pist operasyonuyla, aynı anda üç uçağın iniş ve kalkış yapabildiği sistemi devreye aldık. Bu adımla, Avrupa’da ilk, dünyada ise ABD’den sonra ikinci ülke olduk. Dışa bağımlılığı azaltan yerli ve milli hava trafik yazılımımız, yedi havalimanında kullanılıyor ve tüm verileri tek ekranda toplayarak hava trafiğini daha güvenli hale getiriyor. Türkiye’nin ilk yerli ve millî gözetim radarının üretimini tamamladık; 2023 itibarıyla faaliyete geçirdik.”

“HAVA KAMPÜSÜ BULUNAN İL SAYIMIZI 12’YE YÜKSELTTİK”

Havacılığı büyük havalimanlarıyla sınırlamadıklarını hava kampüsleriyle amatör havacılıktan pilot eğitimine kadar her alanda havacılığı tabana yaydıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, “En son Sivas Divriği Hava Kampüsü’nün açılışıyla kampüs sayımızı 14’e, hava kampüsü bulunan il sayımızı 12’ye yükselttik.”

2018’de hizmete aldıkları İstanbul Havalimanı’nın, Avrupa’nın en yoğun, dünyanın da en modern havalimanlarından biri olarak hizmet verdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, “2022’de hizmete aldığımız Rize–Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle ülkemizin deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı 2024 yılında hizmete açtık. Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu Akdeniz’in en büyük havalimanlarından biri konumunda.” diye konuştu.

ESENBOĞA HAVALİMANI’NIN KAPASİTESİ 30 MİLYONA ULAŞACAK

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı Kapasite artırımı projesi ile Türkiye’nin turizm başkentinde yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkardıklarını belirterek “Ankara’yı bölgesel bir hava taşımacılığı merkezi haline getiriyor, yeni pist ve terminal çalışmalarıyla 30 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak başkentimizin havacılık vizyonunu güçlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinde inşası süren Malatya Havalimanı Yeni Terminali’nin, sadece modern bir yapı değil, afet sonrasında lojistik merkez işlevi görecek şekilde planlandığını kaydeden Uraloğlu, “Kapadokya Havalimanı terminal binasını yenileyerek, dünya çapında tanınan turizm destinasyonumuza modern, çevreci ve yüksek kapasiteli bir altyapı kazandırıyoruz. Siirt Havalimanı’nda terminal binasını tamamen yeniliyor, Hatay Havalimanı’nın yapımına hızla devam ediyoruz.” dedi.

Uraloğlu, Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını da 2026 yılı içerisinde hizmete alacaklarını belirterek “Üç etapta yürütülen Trabzon Yeni Havalimanı projesiyle, Karadeniz’in en yoğun hava trafiğine sahip merkezine yeni bir kapasite kazandırıyoruz. Tamamlandığında Trabzon’u uluslararası bir uçuş merkezi haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YÜK ELLEÇLEME MİKTARIMIZ 456 MİLYON TONU AŞTI”

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, denizcilik sektöründe büyüyen altyapısı ve stratejik yatırımlarıyla önemli bir merkez haline geldiğini de belirterek “Denizcilikte de büyük bir yükseliş içindeyiz. Yük elleçleme miktarımız 456 milyon tonu aştı. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanımızı da ekledik.” ifadelerini kullandı.

“YILLIK ÜRETİM YAKLAŞIK 300 BİN DEDVEYT TON KAPASİTEYE, İHRACAT DEĞERİ KİLOGRAM BAŞINA 20 DOLARA ÇIKTI”

Uraloğlu, denizcilikte Türkiye’ye sınıf atlatan tarihi bir başarı elde ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2002 yılında 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle dünya deniz ticaretinde 10. Sıraya yükseldi. Montrö Sözleşmesi’ndeki ‘Altın Frank’ güncellemeleriyle, boğaz geçiş gelirimiz son üç yılda 38 milyon dolardan 223 milyon dolara yükseldi. Tersanelerimiz gemi inşasının tüm aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştiren bir yapıya ulaştı; yıllık üretim yaklaşık 300 bin dedveyt ton kapasiteye, ihracat değeri kilogram başına 20 dolara çıktı.”

Aydıncık Yat Limanı’nın yat turizmine soluk olacağını dile getiren Bakan Uraloğlu, “Rize İyidere Lojistik Limanı’yla yük taşımacılığı kapasitesini artırıp Doğu Karadeniz sanayisini denizle buluşturuyor, Giresun Balıkçı Barınağı’yla balıkçılara modern alanlar sağlayarak deniz ürünleri lojistiğinde verimliliği yükseltiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BİZ, 5G TEKNOLOJİSİYLE TÜRKİYE’Yİ DİJİTAL DÜNYANIN MERKEZİNE TAŞIYORUZ”

Küresel rekabetin belirleyicisinin artık hız, veri ve bağlantı olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Biz, 5G teknolojisiyle Türkiye’yi dijital dünyanın merkezine taşıyoruz. Geniş bant ve mobil abone sayımız 97 milyona ulaştı; fiber altyapımız 638 bin kilometreye çıktı. E-Devlet Kapısı’yla dijital devlette örnek ülkeler arasındayız; Birleşmiş Milletler e- Devlet Endeksi’nde 193 ülke içinde 27’nci, Avrupa’da ilk 10’dayız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerli ve Milli ULAK baz istasyonlarımızın evrensel ve ticari şebekelerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Siber güvenlikte, BTK bünyesindeki USOM koordinasyonuyla 100 tam puan alarak ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi’nde “Rol Model Ülke” seçildik. Uzayda da artık izleyen değil, üreten bir ülkeyiz. Geçen yıl uzaya fırlattığımız yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A, 21 Nisan’da hizmete girdi. Böylece kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdik. TÜRKSAT 7A için de çalışmalara başladık.”

“5G İHALESİNDEN 3 MİLYAR 534 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİK”

TÜRKSAT 6A ile aktif haberleşme uydu sayısını altıya çıkardıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Böylece dünya nüfusunun üçte ikisine, Asya’nın güneyine kadar ulaşıyoruz. Yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip bu proje, uzay sanayiimizin en büyük adımıdır. Yurtdışı satışlarımıza devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, “Ulaşımda ve alışverişte kolaylık sağlayan Tek Kart – Türkiye Kart projesini yaygınlaştırıyoruz; vatandaşlarımız aynı kartla şehir içi ulaşım ve ödeme işlemlerini yapabiliyor. 5G teknolojisine geçiyoruz; iletişim hızımız 10 kat artacak. 16 Ekim’de yapılan 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. Bu kaynak, altyapı yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendirecek, ekonomimize katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 5G ile, düşük gecikme ve yoğun bağlantı altyapısıyla akıllı şehirlerden otonom araçlara, sanayiden eğitime kadar her alanda güçlü haberleşme altyapısıyla yeni bir çağın kapılarını araladıklarını söyledi.

“2025 YILINDA TOPLAM YATIRIM TUTARI 189 MİLYAR LİRA OLAN 44 PROJEYİ TAMAMLAYARAK VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK”

2025 yılının, ulaştırma ve haberleşmede büyük atılımların hayata geçtiği bir yıl olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Yollarımız, havalimanlarımız, limanlarımız ve haberleşme altyapımızla Türkiye’nin çehresi değişti. 2025 yılında toplam yatırım tutarı 189 Milyar lira olan 44 projeyi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“10 Ocak’ta Aydın–Denizli Otoyolu’nu, 17 Ocak’ta Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesimini, 18 Ocak’ta Antalya Korkuteli–Elmalı Yolu’nu, 24 Ocak’ta Malatya Çevre Yolu’nun ikinci etabını, 25 Ocak’ta Elazığ–Harput Yolu’nu, 31 Ocak’ta Pazarkule–Edirne–TEM Bağlantı Yolu’nu tamamlayarak trafiğe açtık. 14 Mart’ta ilk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. 23 Mart’ta Batman–Hasankeyf Yolu’nu 12 Nisan’da Antalya Havalimanı’nın yeni terminallerini, 19 Nisan’da Siirt–Kurtalan Yolu’nu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. 21 Nisan’da TÜRKSAT 6A’yı hizmete aldık. 25 Mayıs’ta Bolu Göynük Çevre Yolu’nu trafiğe açtık.”

7 Adet E5000 Millî Elektrikli Lokomotifin teslimini gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “14 Haziran’da Kırıkkale (Delice) – Çorum Hızlı Tren Hattı’nın, 7 Temmuz’da Konya Şehir Hastanesi–Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın temellerini attık. 20 Temmuz’da Lefkoşa Batı Çevre Yolu ve Girne Köprülü Kavşağı’nı hizmete sunduk. 25 Temmuz’da Antalya–Alanya Otoyolu’nun temelini attık ve Antalya Demre Yat Limanı’nı açtık. 26 Temmuz’da Bursa Doğancı Tüneli’ni hizmete açtık. 15 Ağustos’ta Askerî Tank Taşıma Vagonu teslimini gerçekleştirdik.” dedi.

Bakan Uraloğlu, 22 Ağustos’ta Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu Demiryolu Hattı’nın, 6 Eylül’de ise Kocaeli KörfezRay Metro Hattı’nın temellerini attıklarını hatırlatarak “12 Eylül’de Elazığ Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı’nı hizmete aldık. 13 Eylül’de Tunceli’de Karayolu Toplu Açılışımızı gerçekleştirdik. 27 Eylül’de Amasya Aydınca Varyantı ve Şehit Ahmet Özsoy Tüneli’ni, 4 Ekim’de Kaman Şehir Geçişi’ni Kaman–Savcılı–Kırşehir İl Yolu’nu ve Kaman Çevre Yolu BSK Yapımı ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşaklarını halkımızın hizmetine sunduk. 8 Ekim’de Ankara - Kırıkkale - Delice Otoyolumuzun finansal kapanış törenini gerçekleştirdik.” açıklamasında bulundu.

10 Ekim’de Rize Isırlık Yolu’nu, 12 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı’nı, Trabzon Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu’nu, Trabzon Üniversite, Yomra, 100. Yıl Kavşakları’nı, Trabzon Yenicuma-2 Kavşağı ile Boztepe Kavşağı arasını, 18 Ekim’de Antalya Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları’nı, Antalya Elmalı-Avlanbeli Yolu’nu, Antalya Avlanbeli-Finike Yolu’nu, 31 Ekim’de Sivas Divriği Hava Kampüsünü hizmete aldıklarını söyledi.

Uraloğlu, 1 Kasım ‘da Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu’nu, 8 Kasım ‘da Gazipaşa Yat Limanı’nı hizmete aldıklarını hatırlatarak “Ankara-Eskişehir Devlet Yolu Kertek, Ankara-Nallıhan Devlet Yolu Eymir ve Trabzon-Gümüşhane Devlet Yolu Maçka Çatak mevkilerinde hayata geçirdiğimiz Melodili Yol Uygulamasıyla trafik güvenliğini artırdık ve yollara keyif kattık.” şeklinde konuştu.

Bu yolları sadece şehirleri değil, gönülleri birbirine bağlamak için yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu köprüleri yalnızca yakaları değil, geleceği birleştirmek için kurduk. Her projemizde bir hayal, her eserimizde milletimizin duası var. Biz lafla değil, eserle konuşuruz. Son 23 yılda yaptıklarımız, bu aziz milletin özgüveninin en güçlü ifadesidir. 2026 yılı bütçemizin, Türkiye’nin büyüme hedeflerine yeni bir ivme kazandıracağına ve küresel rekabette ülkemizi daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum.” dedi.