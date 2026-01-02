HABER

Orta Doğu'da yeni bir savaş mı doğuyor? Suudi Arabistan operasyon başlattı!

Orta Doğu'da kazan yeniden kaynıyor. Son olarak Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri Yemen üzerinden büyük bir çatışmanın eşiğinde. Suudi cephesinin geçtiğimiz günlerde Yemen'i vurması üzerine BAE bölgeden askerini çekmişti. Son gelen bilgilere göre Suudi Arabistan, BAE destekli grubun elindeki bölgede yeni bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Doğukan Akbayır

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlattıklarını duyurdu. Hadramevt Valisi Hanbeşi, Vatan Kalkanı Kuvvetleri Komutanı görevini üstlendikten kısa süre sonra GGK'ye bağlı güçlerin 3 Aralık'ta ele geçirdiği askeri bölgelere yönelik "sınırlı barışçıl bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

"SAVAŞ İLANI DEĞİL

Başlattıkları operasyonla hiçbir siyasi ve toplumsal kesimin hedef alınmayacağı gibi bölgedeki sivillerin hayatının da olumsuz etkilenmeyeceğine dikkati çeken Hanbeşi, şunları kaydetti:

"Bu operasyon, savaş ilanı olmadığı gibi tansiyonu yükseltme çabası da değildir. Bu operasyon, silahların kaosa yol açması ve askeri bölgelerin Hadramevt halkına karşı tehdit aracı olmasını önleyici bir adımdır. Operasyon ayrıca Hadramevt vilayetini, devlet düşmanları ile kaosun dışında kimseye hizmet etmeyen senaryolara karşı koruma amacı taşıyor."

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.

ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile çatışmaya giren GGK güçleri, Hadramevt bölgesinde hava saldırılarıyla hedef alındı.

Öte yandan hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadramevt Vadisi'nde yer alan El-Haşa bölgesinde Vatan Kalkanı Kuvvetleri ile GGK'ye bağlı unsurlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti, ülkenin doğusunda BAE destekli GGK'nin ele geçirdiği Hadramevt vilayetinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.

YEMEN'DE SON GELİŞMELER

Yemen'deki BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta, Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illeri Hadramevt ve Mehra'yı askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığının onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.

