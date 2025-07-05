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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: "Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa metrosunun projesini iki aya içinde tamamlayacaklarını belirterek, "İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: "Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz"

Bakan Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi Yeni Konferans Binası'nda gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir yürüyüş başlattıklarını bildiren Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten değil, bölgemizde ve dünyada kriz çözen bir lider olarak, sadece jeopolitik değil, stratejik olarak da ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdi." diye konuştu.

"739 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI"

Bakan Uraloğlu, Ankara'ya yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, "Bizim iktidarımızda Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 739 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 466 kilometreden 1208 kilometreye, sıcak asfalt karışım kaplamalı yol ağını ise 466 kilometreden 1266 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: "Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz" 1

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pist ve yeni hava trafik kontrol kulesinin yapımında sona geldiklerini ve bu yatırımların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katımlıyla hizmete açılacağını söyledi.

Ankara'yı, Eskişehir, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a hızlı demir yolu ile bağladıklarını belirten Uraloğlu, "'Sivas'a yüksek hızlı tren hattı lazım' demeyen Sivaslılar vardı, muhalefet edenler vardı. Bakın bugün trenlerde yer bulamıyor vatandaşlarımız. Yüksek hızlı tren hatlarıyla bugüne kadar 100 milyon insanımıza hizmet ettik." dedi.

Uraloğlu, Ankara'yı Ege Bölgesi ve İzmir'e bağlayacak demir yolu inşaatının sürdüğünü, bu projeyle 14 saatlik yolculuğu 3,5 saate düşüreceklerini aktararak, "Seneye Afyon'a kadar, bir sonraki senede İzmir'e kadar olan kısmı bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıkladı: "Esenboğa metrosunun çalışmalarına başlıyoruz" 2

"ANKARA'DA METRONUN ÇOĞUNLUĞUNU BİZ YAPTIK"

Bakanlık olarak Ankara'da metro projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda bir metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz."

"İKİ AYA KADAR BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başkentray’ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. 'Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesi'nden -onu da kapsayacak şekilde- Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara metro Abdulkadir Uraloğlu
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