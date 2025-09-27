HABER

Uludağ'da ayılar barakalara girdi, ortalık darmadağın oldu

Bursa'nın gözde turizm merkezi Uludağ'da gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan ayılar, barakalara girerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte kontrol için barakalarına gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı yiyecek arayan ayılar, Uludağ'da vatandaşlara ait barakaların kapılarını kırarak içeri girdi. Masa, sandalye ve erzak dolaplarını dağıtan ayılar, ortalığı birbirine kattı. Sabah kontrol için gelen vatandaşlar, barakalarının darmadağın halini görünce hayretler içerisinde kaldı.

O anlar görenler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, bölgede yaşayanlar "Her yıl ayıların yiyecek arayışına çıktığını biliyoruz ama bu kez resmen ortalığı talan etmişler" diyerek duruma tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Uludağ ayı
