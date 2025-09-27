Uludağ'da ayılar barakalara girdi, ortalık darmadağın oldu

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı yiyecek arayan ayılar, Uludağ'da vatandaşlara ait barakaların kapılarını kırarak içeri girdi. Masa, sandalye ve erzak dolaplarını dağıtan ayılar, ortalığı birbirine kattı. Sabah kontrol için gelen vatandaşlar, barakalarının darmadağın halini görünce hayretler içerisinde kaldı.

O anlar görenler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, bölgede yaşayanlar "Her yıl ayıların yiyecek arayışına çıktığını biliyoruz ama bu kez resmen ortalığı talan etmişler" diyerek duruma tepki gösterdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır