Uludağ'da doğa yürüyüşü faciası: Kaybolan çocuklardan biri hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da iki çocuğun doğa yürüyüşü faciayla sonuçlandı. Yürüyüş sırasında kaybolan ve yüksekten kayalık alana düşen Şahin Ö. (16) ile Alperen N. (16) yaralandı. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri tarafından hastaneye götürülen çocuklardan Şahin Ö. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, iki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme vakası ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD VE JANDARMA TİMLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma timleri, zorlu dere yatağı ve sarp arazi şartlarında arama çalışması yürüttü. Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu.

BAŞINI ÇARPAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yüksekten düşerek başını sert zemine çarptığı belirlenen Şahin Ö. (16), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Alperen N. ise yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Alperen N., ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ
