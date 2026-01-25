HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Uludağ'da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu! Pistlerde adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu yaşanıyor. Konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerin de gelmesiyle kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Uludağ'da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu! Pistlerde adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da, hafta sonu ve sömestir nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 olduğu Uludağ’da kar kalınlığı 84 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük 1, en yüksek 4 derece olarak kaydedildi.

Uludağ da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu! Pistlerde adım atacak yer kalmadı 1

Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler oteller bölgesine akın edince, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik olarak gelen kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Uludağ da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu! Pistlerde adım atacak yer kalmadı 2

‘ULUDAĞ ÇOK GÜZEL AMA FİYATLAR PAHALI’

Sömestiri geçirmek için İzmir’den Uludağ’a geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Zeynep Şaloğlu, ortamı çok sevdiğini belirtirken, fiyatlardan şikayet ederek, “İzmir’de yaşıyorum. Sömestir tatili nedeniyle Uludağ’a geldim. İlk defa Uludağ’a geldim. Zamanımız güzel geçiyor. Eğlenceli ama çok kalabalık. Çok da soğuk değil. Kaymayı öğrenmeye çalışıyorum. Uludağ çok güzel ama fiyatlar biraz pahalı” dedi.

Uludağ da hafta sonu ve sömestir yoğunluğu! Pistlerde adım atacak yer kalmadı 3

‘TIPKI HAYALİMDEKİ GİBİ’

Okul arkadaşlarıyla kafile halinde İzmir’den geldiklerini ve hayatında ilk kez kar gördüğünü söyleyen Yasmin Sözer de “İzmir’den geliyorum. Daha önce hiç kar görmedim. İlk defa görüyorum. Daha önce hiç kar görmediğim için çok eğlenceli geçiyor. Biraz soğuk. Bir de biraz pahalı ama güzel. Sömestir tatili güzel geçiyor. Biraz kalabalık ama şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İzmir’den okul arkadaşlarımızla geldik. Uludağ’ı çok beğendim. Tıpkı hayalimdeki gibi. Bir daha fırsatım olursa gelirim” diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayakta düşerek ayağını kıran genç hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldıKayakta düşerek ayağını kıran genç hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı
Sivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden olduSivas’ta çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.