Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıkan ve haber alınamayan 4 çocuk, 5 saat sonra bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Olay, Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 16 ve 17 arasında değişen 4 çocuk, saat 17.00 sıralarında gezmek için Uludağ'daki ormanlık alana gitti. Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kayıp çocukların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Uludağ da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu 1

SAĞLIK DURUMU İYİ OLAN ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından çocuklar, telefonlarından alınan sinyaller sayesinde saat 22.00 sıralarında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, ailelerine teslim edildi.

Uludağ da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu 2

(İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ kayıp çocuk
