Uludağ'da yanan Kervansaray Otel kimin? Uludağ Kervansaray Otel'in sahibi kim? Uludağ'da çıkan yangında kaç kişi vefat etti?

2025'in ilk ayında Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında 78 kişi hayatını kaybederken, facia Türkiye'nin ana gündem başlıklarından biri olmuştu. O yangının acısı hala devam ederken, bir yangın da Bursa Uludağ Kervansaray Otel'de yaşandı.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangında şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin 24. Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Milli Kayakçı Berkin Usta (25) ve babası Yahya Usta (57) olduğu öğrenildi. Yahya Usta'nın da Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı olduğu öğrenildi.

OTEL RUHASTI YENİLENMEDİ

Öte yandan servis edilen haberlerde Uludağ Kervansaray Otel'in eksikleri olduğu için Bursa Valiliği tarafından kapatıldığı ve otelde konaklayan olmadığı belirtildi. Yangın haberlerinden sonra ise Kervansaray Otel kimin? Uludağ Kervansaray Otel'in sahibi kim? Uludağ Kervansaray Otel'in ruhsatı neden yenilenmedi? gibi sorular merak edildi.

ULUDAĞ KERVANSARAY OTEL KİMİN?

1997 yılında kurulan Kervansaray Yatırım Holding ile halka açılan grubun Uludağ Kervansaray Otel dahil toplamda 10'a yakın oteli bulunuyor. Holdingin ikinci kuşak temsilcileri olan Zeynep Tümer ve kardeşi Selim Sayılgan arasında yaşanan hukuki süreç haberlere de konu olmuştu. Zeynep Tümer’in, “Şirketin içini boşalttığı” gerekçesi ile kardeşi Selim Sayılgan’a karşı açtığı davada çıkan kararı İstinaf Mahkemesi onamıştı.

OTELİN RUHSATI NEDEN YENİLENMEDİ?

Otelin belediye ruhsatı, basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için yenilenmemişti. Mahkemece tahliyesine karar verilen Uludağ Kervansaray Otel'de çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliğinin, Oteller Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangınla ilgili detayları paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KERVANSARAY OTEL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Kervansaray Otel yönetimi yangınla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."