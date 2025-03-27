Daha Instagram hikayesi duruyor! Uludağ'daki Kervansaray Otel'de facia: Yangından saatler önceki paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye güne facia haberiyle başladı. Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel’de çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre, yangın otelin arka bölümündeki verandada gece saatlerinde çıktı. Yanan otelden ve Bursa Valiliğinden peş peşe açıklamalar geldi.

AİLECEK DUMANDAN ETKİLENDİLER

AA'nın aktardığına göre yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişi binadaydı. Kayak eğitmeni, eşi ve oğlu dumandan etkilendi.

BABA VE ŞAMPİYON KAYAKÇI OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve Pekin Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden şampiyon kayakçı oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

INSTAGRAM'DAKİ HİKAYESİ DURUYOR

Bu arada Berkin Usta'nın Instagram hesabından saatler önce hikayeler paylaştığı ortaya çıktı. Hikayelerin birinde Usta'nın yanan şömineyi görüntülediği görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinin, Oteller Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangınla ilgili detayları paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

YANAN OTELDEN İLK AÇIKLAMA: YANGIN DIŞARIDAN OTELE SIÇRADI

Kervansaray Otel yönetimi yangınla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."