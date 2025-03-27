HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Daha Instagram hikayesi duruyor! Uludağ'daki Kervansaray Otel'de facia: Yangından saatler önceki paylaşımları ortaya çıktı

Daha Instagram hikayesi duruyor! Uludağ'daki Kervansaray Otel'de facia: Yangından saatler önceki paylaşımları ortaya çıktı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
27.03.2025 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan yangında çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta yaşamını yitirirken sarsıcı detaylar ortaya çıktı. Berkin Usta'nın hayatını kaybetmeden saatler önce Instagram hesabında yaptığı süreli paylaşımların durduğu görüldü. Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Daha Instagram hikayesi duruyor! Uludağ'daki Kervansaray Otel'de facia: Yangından saatler önceki paylaşımları ortaya çıktı

Türkiye güne facia haberiyle başladı. Uludağ’da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel’de çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre, yangın otelin arka bölümündeki verandada gece saatlerinde çıktı. Yanan otelden ve Bursa Valiliğinden peş peşe açıklamalar geldi.

AA-20250327-37456035-37456034-ULUDAGDA_KAPATILAN_BIR_OTELDE_CIKAN_YANGINA_MUDAHALE_EDILIYOR

AİLECEK DUMANDAN ETKİLENDİLER

AA'nın aktardığına göre yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişi binadaydı. Kayak eğitmeni, eşi ve oğlu dumandan etkilendi.

AW420947_03

BABA VE ŞAMPİYON KAYAKÇI OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve Pekin Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil eden şampiyon kayakçı oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

dweqw

INSTAGRAM'DAKİ HİKAYESİ DURUYOR

Bu arada Berkin Usta'nın Instagram hesabından saatler önce hikayeler paylaştığı ortaya çıktı. Hikayelerin birinde Usta'nın yanan şömineyi görüntülediği görüldü.

sdas

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi
Kartalkaya'da tutuklu kişilerin sayısı arttı Kartalkaya'da tutuklu kişilerin sayısı arttı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliğinin, Oteller Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangınla ilgili detayları paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

AW420947_04

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AW420952_01

YANAN OTELDEN İLK AÇIKLAMA: YANGIN DIŞARIDAN OTELE SIÇRADI

Kervansaray Otel yönetimi yangınla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Bursa Uludağ’daki kapalı olan Kervansaray Otel’imizin arka tarafında, dışarıda bir veranda alanında gece saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen şekilde başlayarak otelimize sıçrayan bir yangın çıkmıştır ve kısa sürede itfaiye tarafından kontrol altına alınmıştır. 17 Mart’ta Jandarma’ya bilgi verilerek kapatılan otelimizde meydana gelen yangın ile ilgili resmi makamlarla her türlü bilgi ve iletişim sağlanmaya çalışılmaktadır. Detaylıca kamuoyu en hızlı şekilde bilgilendirilmeye devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AW420952_02

ULUDAG’DA-OTEL-YANGINI-2-OLU-(5)_630270_186691

Mynet Anket Uludağ'daki otel yangınıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Bu tür olayların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yangın sonrası hızlı müdahale önemliydi, ama kaybedilen hayatlar üzücü.
Olayın nedeni hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç var.
Bu anket 11 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Uludağ'da yanan Kervansaray Otel kimin?Uludağ'da yanan Kervansaray Otel kimin?
Şoföre yardım için duran TIR'a çekici çarptı!Şoföre yardım için duran TIR'a çekici çarptı!
Anahtar Kelimeler:
yangın Uludağ otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekmek isteyenlere kötü haber!

Kredi çekmek isteyenlere kötü haber!

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

TBMM'de kabul edildi! Biletsiz yolcu taşıyanlara...

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Can kaybı sayısı yükseldi

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

Hilmi Türkmen’in hedef gösterdiği o kişi CHP’li çıktı! ‘Tüm yasal haklarımı kullanacağım’

CHP'nin yol haritası açıklandı! Bayramda başlıyor... Çok konuşulacak detay: Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy kadar...

CHP'nin yol haritası açıklandı! Bayramda başlıyor... Çok konuşulacak detay: Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy kadar...

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.