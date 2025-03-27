Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

EKSİKLERİ VAR DİYE KAPATILMIŞ

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. DHA ise otelde mahsur kalanların olduğunu yazdı.

ACI HABER GELDİ: 1 ÖLÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CNN TÜRK canlı yayınında "Hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti" dedi.