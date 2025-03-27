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  4. Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

Kartalkaya'nın ardından Uludağ! Kervansaray Otel'de yangın: Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var

27.03.2025 07:17
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.03.2025 07:17
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Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın yanarak can verdiği facia daha hafızalardan silinmeden bir yangın daha çıktı. Bu kez adres Uludağ'daki Kervansaray Otel. Bursa Valiliği'nin oteli eksikleri olduğu için kapattığı tespit edildi. Öte yandan bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken içeride mahsur kalanların da olduğu öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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EKSİKLERİ VAR DİYE KAPATILMIŞ

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. DHA ise otelde mahsur kalanların olduğunu yazdı.

ACI HABER GELDİ: 1 ÖLÜ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CNN TÜRK canlı yayınında "Hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti" dedi.

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