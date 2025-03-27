Uludağ'daki otelde yangının çıkış nedeni belli oldu! İşte o görüntüler...

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’da bulunan Kervansaray Otel’den, saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine ekipler anında yangına müdahale etti. Otelde konaklayanların olmadığı tespit edilirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Can kaybı ilerleyen dakikalardan 3'e yükseldi. Çıkan yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

EKSİKLERİ VAR DİYE KAPATILMIŞ

Bursa Valiliği tarafından eksikleri olduğu için kapatılan Kervansaray Otel'de saat 06.00 sularında çıkan yangınla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, otele konaklayan tatilci olmadığını ve içeride görevli olup olmadığını kontrol etmek adına birimlerin çalışma yürüttüğünü söyledi. DHA ise otelde mahsur kalanların olduğunu yazdı.

ACI HABER GELDİ: 3 ÖLÜ

Bursa Valiliği, Uludağ 1. Otelle Bölgesi’ndeki otelde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Can kaybı sayısı daha sonra 3'e yükseldi.

YANGIN, SÜS BİTKİSİNDEN ÇIKMIŞ!

Yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır