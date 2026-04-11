Uludağ’da kar kalınlığı 150 santime ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 150 santimetreye ulaştı.Kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetreden 150 santimetreye ulaştı.

Kayakseverlerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası nisan ayında kar kalınlığı 145 santimetreden 150 santimetreye ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşımda aksama yaşanmazken, sabah saatlerinden itibaren zirvede güneşli bir hava hakim oldu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre bölgede hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek ise 1 derece olarak ölçülüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uludağ
