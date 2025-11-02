HABER

Uludağ’da ormanda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Uludağ’da milli park sınırlarında izinsiz yürüyüş yaparken ormanda kaybolan 6 kişi Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı. Şahıslara ormana izinsiz girdikleri için 17 bin 718 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı Bakacak Mevkii yakınlarında saat 17.22 sıralarında yürüyüşe çıkan yaşları 18 ile 23 arasında değişen 6 genç ormanlık alanda yönlerini kaybederek mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda şahıslar kısa sürede bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarıldı.
Ekiplerin incelemesinde, grubun Uludağ Valiliği Koordinasyon Kararı’na aykırı şekilde izinsiz yürüyüş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar hakkında toplam 17 bin 718 TL tutarında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

