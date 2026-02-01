Uludağ’da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor

Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, tatilin sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde pistlerin hıncahınç dolduğu görülürken, özellikle acemi kayakçıların zaman zaman düşerek renkli görüntüler oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Aileleriyle birlikte Uludağ’a gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı ise 116 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, tatilin son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Hava biraz soğuk ama güzel vakit geçiriyoruz. Tatilin son günü olmasına rağmen oldukça kalabalık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle kayak yapan vatandaşların kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA