HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uludağ’da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor

Sömestir tatilinin son gününde Uludağ’da yoğunluk devam etti.

Uludağ’da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor

Kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, tatilin sonunu fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde pistlerin hıncahınç dolduğu görülürken, özellikle acemi kayakçıların zaman zaman düşerek renkli görüntüler oluşturduğu anlar kameralara yansıdı. Aileleriyle birlikte Uludağ’a gelen tatilciler, soğuk havaya rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Uludağ’da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor 1

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar kalınlığı ise 116 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, tatilin son günü olmasına rağmen yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Hava biraz soğuk ama güzel vakit geçiriyoruz. Tatilin son günü olmasına rağmen oldukça kalabalık" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle kayak yapan vatandaşların kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Uludağ’da sömestir tatilinin son gününde yoğunluk sürüyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araklı Tüneli’nde kaza: 4 yaralıAraklı Tüneli’nde kaza: 4 yaralı
Konteyner kentte çıkan yangın korkuttuKonteyner kentte çıkan yangın korkuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kayak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

'En azından orayı öngörebiliyoruz' Çarpıcı altın yorumu '10 dakika’ vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.