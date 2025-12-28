HABER

Uludağ’da trafik çilesi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı. Akşam saatlerinde zirveden şehir merkezine dönüş yolu ise kar lastiği ve zinciri olmayan sürücüler nedeniyle kilitlendi. Kapanan yolda binlerce tatilci mahsur kaldı.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Oteller Bölgesi’ndeki konaklama tesisleri ve pistler, hafta sonu tatilini Uludağ’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu. Günübirlik ziyaretçilerin de katılmasıyla yoğun hareketlilik yaşanan bölgede doyasıya eğlenen tatilcilerin geri dönüşü, kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar nedeniyle çileye dönüştü. Uludağ’dan şehir merkezine uzanan kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu meydana geldi. Jandarma ekipleri tedbirleri arttırırken, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

