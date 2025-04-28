Uluslararası Af Örgütü: Trump'ın ilk 100 günü insan hakları açısından felaket oldu

Callamard, örgütün "Dünya İnsan Hakları Durumu Raporu"nun tanıtımı için Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Konuşmasının büyük bölümünü Gazze'deki soykırıma ayıran Callamard, "Almanya, İngiltere ve ABD gibi devletler, Filistinlilerin çektiği büyük acılara karşı sadece duyarsız kalmadılar, aynı zamanda İsrail'in suçlarını mümkün kılan silah transferini sürdürerek ve içerideki muhalefeti bastırarak buna kendileri de ortak oldular." dedi.

Callamard, Gazze'nin, uluslararası hukukun imha edilmesini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere tüm uluslararası karar alma mekanizmalarının engellenmesini sembolize ettiğini söyledi.

Son 18 aydır uluslararası tüm mekanizmaların güçlü aktörlerce bilinçli şekilde yok edildiğine dikkati çeken Callamard, "Sahte bir anlatıya, başarısız bir fikre, (Filistinlileri) insan değilmiş gibi göstermeye, korkunç çifte standartlara direnmek için cesarete ihtiyacımız var. Uluslararası hukuka ve evrensel normlara yönelik saldırılara direnmek için cesarete ihtiyacımız var ve hukukun üstünlüğünü konuşmak için cesarete ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Callamard, 2024'te insan hakları ihlallerinin dünya genelinde arttığını vurgulayarak, "Bunlar son 100 günde hızlandı. Çok açık olmak gerekirse, Başkan Donald Trump'ın ilk 100 günü, ABD'de ve uluslararası alanda insan hakları açısından felaket oldu. ABD hükümeti cinsiyet ve ırk adaletine yönelik küresel bir saldırıya öncülük ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk'ın faaliyetlerine atıfta bulunan Callamard, "Af Örgütünün görüşüne göre Trump yönetimi ve Elon Musk, şirketlerin devlet gücünü ele geçirmesine ve bununla birlikte yaygın yolsuzluk, bilgi kirliliği ve cezasızlık dönemine kapı açıyor." diye konuştu.

AB'YE ÇAĞRI

Callamard, Avrupa Birliği'nin (AB) Trump'a karşı uluslararası adaleti korumak için yeterli çaba içerisine girmediğini belirterek, "AB'yi şu an yaptığından çok daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz. 'Trump etkisi'ne direnmek zorunda." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır