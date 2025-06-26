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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: "İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda değil"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin saldırıları sonrasında İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını ifade etti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: "İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda değil"

Konuk olduğu Fransız RFI Radyosunda Grossi, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmayı ve ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Grossi, "13 Haziran'da başlayan saldırılar, Natanz, İsfahan ve Fordo'daki 3 tesiste çok ciddi fiziksel hasara neden oldu. Buralar, İran'ın uranyum zenginleştirme ve dönüştürme faaliyetlerini yoğunlaştırdığı yerlerdi." ifadelerini kullandı.

İran'da saldırıya uğramayan başka tesislerin de olduğunu söyleyen Grossi, ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırıların ciddi hasarlara yol açtığını dile getirdi.
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"AYNI RİTİMDE DEVAM ETMEK ÇOK DAHA ZOR OLACAK"

Grossi, "Azalmış kapasiteleriyle İran için aynı ritimde devam etmek çok daha zor olacak." diyerek, söz konusu tesisleri iyi tanıdıklarını ancak yalnızca uydu görüntüleriyle ne kadar hasar oluştuğunun belirlenemeyeceğini kaydetti.

ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlerin çalışır durumda olmadığını belirten Grossi, "Bu makinelerin gücü ve bir santrifüjün teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, santrifüjlerin artık çalışır durumda olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

(AA)

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd saldırı
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