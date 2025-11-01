Uluslararası Göç Örgütü: Sudan'ın Faşir kentinden 62 binden fazla kişi göç etti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’ın batısında yer alan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin, 26 Ekim’de Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından ele geçirilmesinin ardından 4 gün içinde 62 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Açıklamada, saha ekiplerinin verilerine göre; 26-29 Ekim arasında Faşir ve çevresindeki köylerden 62 bin 263 kişinin yer değiştirdiği, yalnızca 29 Ekim’de de 26 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi.Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır