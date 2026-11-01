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Uluslararası Safran Festivalinde safran hasadı yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Safran Festivali etkinlikleri kapsamında safran hasadı yapıldı. Festivale katılan vatandaşlara safranlı pilav, zerde ve safranlı macun ikram edildi.

Uluslararası Safran Festivalinde safran hasadı yapıldı

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Safran Festivali, Tarihi Çarşı mevkisinde Babasultan Mahallesindeki Şehitlik önünden, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle başladı.

Yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, “Safran gibi çok kıymetli bir ürünün varlığı bizim için çok özel. Çok küçük tarımsal alanlarda çok yüksek gıda kalitesi ve katma değer elde edebiliyorsunuz. Bu manada safranın ekilmesini ve hasadını çok kıymetli buluyoruz. İsmiyle müsemma Safranbolu’muzun safranı, inşallah bir dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor” dedi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise safran denildiğinde akla Safranbolu safranının gelmesini hedeflediklerini belirterek, “Festivalimizin 10’uncu yılında safranı geleneksel hasat etkinliklerinden çıkarıp bir adım öteye taşıyarak gastronomiyle, bilimle ve kültürle buluşturuyoruz. Bugün Tarihi Çarşı Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlattığımız bu coşkuyu festival boyunca kentimize yayılmasını sağlayarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

6 BİN KİŞİLİK 1 TON SAFRANLI PİLAV İKRAM EDİLDİ

Konuşmaların ardından festivale katılan vatandaşlara safranlı macun ve zerde ikram edildi. Ardından festival kapsamında Safranova üretim ve proje alanında safran hasadı yapıldı. Hasada katılan vatandaşlara, Türkiye Aşçılar Federasyonu şefleri tarafından hazırlanan ve büyük kazanlarda pişirilen, 6 bin kişilik 1 ton safranlı pilav ikram edildi.

Hasat etkinliğinde konuşan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, “Safranbolu, tarihi ve kültürel mirasıyla dünyada kendine özel bir yer edinmiş şehir. Safranımız ise bu mirası geleceğe taşıyacak en değerli zenginliklerimizden bir tanesidir. Safran; gastronomiden tekstile, kimyadan ilaç sanayisine kadar pek çok alanda önemli bir yere sahiptir. Bu festivalimizin uluslararası bir kimlik kazanması son derece önemlidir. Bizler Safranbolu safranının sadece bu toprakların değil, dünya gastronomisinin de önemli değerlerinden biri olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük safran
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