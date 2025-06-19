UMED'den 15 Temmuz davası ile ilgili çıkan haberlere tepki

UMED tarafından yapılan açıklamada, bazı gazetecilerin iddianamede yer alan açık delil ve belgeleri görmezden gelerek, FETÖ'cü sanıkların senaryo niteliğindeki ifadelerini haberleştirmesinin, darbe girişimini sulandırmaya yönelik sistematik bir çabanın parçası olduğu vurgulandı.

FETÖ senaryolarının haber kılıfıyla gündeme getirilmesinin gazetecilikle alakası olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının yargılandığı çatı davasında yürütülen psikolojik harbe, sanıkların yalanlarına yer vererek destek veren sözde gazetecileri ve medyayı kınıyoruz.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davası devam ediyor. Silahlı terör örgütünün apoletli teröristleri yargılanıyor. Ancak bazı tetikçi kalemler, süreci sulandırmak, teröristleri aklamak, devleti ve milleti hedef almak için iddianamede yer alan ve belgelenen ihanet ve katliamlar yerine yargılanan teröristlerin bir senaryo kapsamında verdikleri ifadeleri haberleştiriyor, mahkeme salonunda attıkları iftiraları gündeme getiriyor.

"FETÖ ÜYELERİNİN MAHKEMEDEKİ TUTUMLARI BİR ŞEYTANİ EYLEMDİR"