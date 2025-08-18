HABER

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak ‘ittifak’ çıkışı: ‘Şartlarını oluşturmalıyız’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim ittifaklarına kapalı olmadığını belirterek "Muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi seçim ittifaklarından kapalı değil. Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız. Olmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş’ın adaylığı ile ilgili de konuşan Özdağ "Mansur Bey’in aday olması gerektiğini Nisan 2022’da açıkladım, anketler hâlâ kendisini çok güçlü gösteriyor" dedi.

Ankara kulislerinde olası bir erken genel seçime ilişkin haberler hız kesmeden devam ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan dikkat çeken bir ‘ittifak’ çıkışı geldi. Özdağ, T24'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili “Ben Mansur Bey’in aday olması gerektiğini Nisan 2022’da açıkladım, anketler hâlâ kendisini çok güçlü gösteriyor” diyen Özdağ, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Ben elleri kolları bağlı olan bir siyasetçiyi eleştirmem. Özgürlüğüne kavuşmadığı sürece de kendisine yönelik bir eleştirim olmayacak. Yani o eski eleştirilerimin arkasındayım. Ama kendisiyle ilgili yeni bir eleştirim olmadı. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını dilerim" dedi.

"Zafer Partisi, İYİ Parti ile birleşebilir mi mesela? Çünkü Müsavat Bey'in mesajları biraz da böyle algılandı" sorusu üzerine Özdağ "Bakın, Bahçeli ile Abdullah Öcalan'ın ittifak yapacağınızı size birisi söyleseydi, bu adamı niye içmişlerdiniz bir sene önce, doğru mu? Şimdi Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin "armudun sapı, üzümün çöpü" diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Bunu çocuklarımıza anlatabilir miyiz? Bunu tarihe anlatabilir miyiz? Bunu millete anlatabilir miyiz? Hayır anlatamayız. Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Konuşmak için çok erken. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir. Ama muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi seçim ittifaklarından kapalı değil. Olmasını arzu ederiz" ifadelerini kullandı.

