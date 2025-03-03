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  4. Ümit Özdağ'dan Silivri'deki ilk fotoğraf! Siyahi Amerikalı benzetmesi...

Ümit Özdağ'dan Silivri'deki ilk fotoğraf! Siyahi Amerikalı benzetmesi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.03.2025 10:19
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21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk görüntüleri geldi. Annesi ve kız kardeşiyle çekildiği fotoğrafı gazeteci Saygı Öztürk'e yollayan Özdağ bir de mektup yazdı.

Ümit Özdağ'dan Silivri'deki ilk fotoğraf! Siyahi Amerikalı benzetmesi...

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden gazeteci Saygı Öztürk'e mektup yazdı. Annesi ve kız kardeşiyle çekilen fotoğrafını gazeteci Öztürk'e gönderen Özdağ, mektubunda, "Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar." dedi.

"1960'LI YILLARDAKİ SİYAHİ AMERİKALILARA BENZİYOR"

"Silivri soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler profesyonel işlerini aidiyetle yapıyorlar. 24 saat sıcak su var. Yemekler oldukça iyi. Kantinden temin edilebilecek çok şey var." diye yazan Özdağ, "Ancak kantinde adalet ve özgürlük, muhalefet mensubu, ikinci sınıf yurttaşlar için yok. Çünkü bizim durumumuz 1960'lı yıllara kadar ABD'nin güney eyaletlerinde yaşayan siyahi Amerikalılara benziyor. Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda. Suçsuz olduğum için adaletten bir şey beklemiyorum. Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

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Silivri Ümit Özdağ Zafer Partisi
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