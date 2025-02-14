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  4. Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame! Muharrem İnce isyan etti: "Yeter artık! Yuh artık"

Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame! Muharrem İnce isyan etti: "Yeter artık! Yuh artık"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.02.2025 22:13
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanmıştı. Özdağ hakkında DEM vekillerine hakaret suçlaması ile yeni bir iddianame düzenlendi. Söz konusu iddianameye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Yeter artık! Yuh artık!" diyerek isyan etti.

Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame! Muharrem İnce isyan etti: "Yeter artık! Yuh artık"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

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ÖZDAĞ HAKKINDA YENİ İDDİANAME!

Soruşturma çerçevesinde Ankara'dan İstanbul'a getirilen Özdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Özdağ hakkında yeni bir iddianame düzenlendiği aktarıldı. Söz konusu iddianameye Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "Yeter artık! Yuh artık!" diyerek isyan etti.

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İnce paylaşımında şunları ifade etti:

"Teröristin şahitliği ile Genelkurmay Başkanının tutuklandığı günlere geri döndük. Ümit Özdağ hakkında DEM vekillerine hakaret suçlaması ile iddianame düzenlenmiş. Yeter artık! Yuh artık!"

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