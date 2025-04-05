HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümit Özdağ iddiası gündem olmuştu! Jülide Sarıkaya Kurdoğlu'ndan istifa açıklaması

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın iddianamesinin hazırlandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı. Bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, partisinin GİK üyeliğinden istifa etti.

Ümit Özdağ iddiası gündem olmuştu! Jülide Sarıkaya Kurdoğlu'ndan istifa açıklaması
Recep Demircan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı iddia edildi.

75 GÜN SONRA İDDİANAME HAZIR

Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Özdağ’ın iddianamesinin 75 gün sonra hazırlandığını bildirdi.

asfafs

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişme sonrasında Kurdoğlu, Zafer Partisi'nin GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurdoğlu paylaşımında şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ başta olmak üzere tüm kamuoyundan ve Zafer partililerden özür dilerim… Bu hatamdan dolayı GİK üyeliğimden istifamı Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın takdirlerine sunuyorum. Saygılarımla..."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Hava Yolları ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesiTürk Hava Yolları ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
O ilimizde kar yağdı! Yüksek kesimler beyaza büründüO ilimizde kar yağdı! Yüksek kesimler beyaza büründü

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ istifa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

PDFK'ya sevk edilmişti! Mourinho'ya verilen ceza belli oldu

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

İşte Ahmet Necdet Sezer'in son hali!

Teşkilat dizisinden çıkartılmıştı! Bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Teşkilat dizisinden çıkartılmıştı! Bölüm başı kazancı ortaya çıktı

Özgür Özel'e bir rakip daha! Bir isim daha adaylığını duyurdu

Özgür Özel'e bir rakip daha! Bir isim daha adaylığını duyurdu

Dünya sessiz görüntüler çok kötü! Gazze'ye yoğun bombardıman

Dünya sessiz görüntüler çok kötü! Gazze'ye yoğun bombardıman

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.