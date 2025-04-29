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Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Savcı, mütalaa için zaman istedi. Duruşma ise 10 Eylül tarihine ertelendi.

Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Melih Kadir Yılmaz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Davanın ikinci duruşması 10 Eylül'e ertelendi.

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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu Özdağ ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer izleyici olarak yer aldı. Duruşmayı çok sayıda basın mensubu takip etti.

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"KONUŞMALARIM HAKARET NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı. Özdağ savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri'de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı'nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün; Kayseri'de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır. Erdoğan'ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan'ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk'ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Özdağ'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplantıda kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin bulunduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Özdağ hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması da talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ dava Zafer Partisi
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