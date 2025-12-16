HABER

Ümraniye Belediyesi’nden liselerde arama kurtarma eğitimi

Ümraniye Belediyesi, arama kurtarma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar doğrultusunda ilçedeki liselerde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede bulunan 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim programına, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi ile Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Toplam 60 öğrencinin yer aldığı eğitimlerde; afet bilinci, temel arama kurtarma yöntemleri ve kriz anlarında doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı. Gençlerin afetlere karşı bilinçlendirilmesini ve muhtemel acil durumlarda daha hazırlıklı olmalarını amaçlayan eğitimlerin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde ilçedeki tüm 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor. Ümraniye Belediyesi, afetlere dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.

Ümraniye Belediyesi’nden liselerde arama kurtarma eğitimi 3Kaynak: İHA

